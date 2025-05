Meldunek, flaga i odznaczenia. Dzień Strażaka w Zamościu

We wtorek, 21 maja, z okazji Dnia Strażaka na placu wewnętrznym zamojskiej komendy zorganizowano uroczysty apel, który rozpoczął się od złożenia meldunku st. bryg. Michałowi Badachowi zastępcy lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie, przez dowódcę uroczystości st. kpt. Mateusza Kozłowskiego. Potem uroczyście podniesiono na maszt flagę i odśpiewano hymn państwowy.

Dzień Strażaka to doskonała okazja do odznaczeń,. Tak było i tym razem: wręczono odznaczenia, wyróżnienia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych. Czterem jednostkom OSP z tereny powiatu zamojskiego (OSP Czołki, Źrebce, Łabuńki i Nielisz) wręczono decyzje o ponownym włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.