Poezja, patriotyzm i dobro. SP nr 52 świętuje urodziny patronki, Marii Konopnickiej

Z tej okazji w szkole zorganizowano szereg atrakcji, które w dość niecodzienny jak na warunki szkolne sposób miał przybliżyć uczniom sylwetkę postaci Marii Konopnickiej.

– To szczególny dzień dla naszej szkoły. Upamiętniamy nie tylko urodziny Marii Konopnickiej, ale też wartości, które reprezentowała – mówiła nam dyrektor placówki, mgr Mariola Szponar. – Była kobietą niezależną, twórczynią odważną, obrończynią sprawiedliwości i osób pokrzywdzonych. Już w swoich czasach wyprzedzała epokę, dziś pewnie byłaby okrzyknięta ikoną feminizmu.

Centralnym punktem uroczystości była akademia poświęcona twórczości patronki. Uczniowie prezentowali wiersze, fragmenty prozy oraz sylwetkę literacką Marii Konopnickiej – autorki „Roty” i niezapomnianych opowieści o dzieciństwie, biedzie i sile ducha. Udział w niej wzięli prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz jego zastępca ds. edukacji Mariusz Banach.

Ale nie samą poezją żyje uczeń. Po części oficjalnej przyszedł czas na szkolne atrakcje: quizy, krzyżówki, a nawet lekcje tematyczne poświęcone życiu i twórczości Konopnickiej.

– Dzieci mogły w mniejszych grupach sprawdzić swoją wiedzę i jednocześnie dobrze się bawić. To trochę nietypowy dzień, bardziej na luzie – mówi dyrektorka.

Choć tegoroczne obchody miały charakter jednodniowy, już pojawiły się pomysły, by w przyszłości świętować cały tydzień. – To dobry kierunek. Chcemy kontynuować misję naszej patronki – promować wartości takie jak dobro, piękno i sprawiedliwość – podsumowuje Mariola Szponar.

W Szkole Podstawowej nr 52 imię Marii Konopnickiej to nie tylko napis na tablicy. To inspiracja, która – jak pokazuje ten dzień – nadal uczy, wzrusza i mobilizuje do działania.