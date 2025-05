Targi Terrarystyczne LUBLIN – prawdziwa uczta dla fanów egzotyki!

Milion do podziału. Oddaj swój głos

Ścieżki rowerowe, place zabaw, a może ciekawa impreza kulturalna – o tym zadecydują sami mieszkańcy. 1 czerwca rusza nabór projektów do XI edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. To świdniczanie zadecydują na co przeznaczyć milion złotych z miejskiej kasy.