Miejskie inwestycje pod nowym szyldem. Powstanie Zarząd Inwestycji Miejskich

Projekt uchwały w tej sprawie trafi pod obrady Rady Miasta 29 maja. O utworzeniu nowej jednostki poinformowali podczas konferencji prasowej prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz jego zastępca Tomasz Fulara. Jak zapowiedzieli, ZIM ma działać podobnie jak wcześniej przekształcone jednostki: Zarząd Transportu Miejskiego i Zarząd Dróg i Mostów.

– Teraz, nawiązując do tamtych doświadczeń, chcemy utworzyć kolejną nową jednostkę organizacyjną: Zarząd Inwestycji Miejskich, postępując jakby w oparciu o te same przesłanki, czyli szukamy tutaj zwiększenia sprawności zarządzania inwestycjami – mówi prezydent Żuk.

Nowa jednostka ma połączyć kompetencje z kilku obszarów, które dziś są rozproszone w urzędzie: zamówień publicznych, przygotowania dokumentacji, nadzoru inwestorskiego czy obsługi gwarancyjnej. – W cudzysłowie chcemy pomieścić cały proces przygotowania, zarządzania inwestycjami – podkreśla prezydent.

W praktyce ZIM przejmie zespół i zadania obecnego Wydziału Inwestycji i Remontów. – Wszyscy pracownicy Wydziału Inwestycji i Remontów z mocy prawa stają się pracownikami nowej jednostki organizacyjnej – dodaje Żuk. Dyrektorka wydziału, Agnieszka Pawelec, otrzymała propozycję pokierowania nową strukturą.

Tomasz Fulara mówi, ze powołanie ZIM to element większych zmian organizacyjnych, które mają poprawić efektywność działań miasta. – Jesteśmy w momencie kiedy zakończyły się duże inwestycje, mówię tu chociażby o Dworcu Lublin , w przededniu rozpoczęcia kolejnych inwestycji. Uważamy, że to jest dobry moment do dokonania zmian formalno-prawnych i stworzenia jednostki, która proces inwestycyjny usprawni i spowoduje, że będzie on zoptymalizowany i w jednych rękach.

Nowa jednostka będzie realizować inwestycje miejskie w formule „od A do Z”. – Proces decyzyjny, proces przygotowania inwestycji, proces ogłaszania z punktu widzenia zamówień publicznych, realizacji, nadzoru i później obsługi w formie gwarancji – jest w jednym ręku – mówi Fulara. W ocenie władz miasta takie podejście ma skrócić czas realizacji inwestycji oraz zwiększyć przejrzystość i skuteczność działań. – Chcemy, żeby ta jednostka była stworzona, można powiedzieć, jeden do jednego, czyli z tego potencjału, który dzisiaj jest w wydziale i w mieście.

ZIM będzie odpowiedzialny za ponad 130 projektów – około 60 inwestycyjnych i 70 remontowych. Wśród nich znalazły się zarówno zadania z Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu, jak i duże miejskie inwestycje, jak nowa siedziba Teatru Andersena.

Władze miasta zapowiedziały również, że w najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie modernizacji stadionu żużlowego: – Te środki chcielibyśmy przeznaczyć na rozpoczęcie procedury modernizacji stadionu żużlowego – poinformował Krzysztof Żuk, odnosząc się do przesunięć budżetowych planowanych na sesję 29 maja.

Na pytanie o ewentualne zmiany kadrowe, przedstawiciele miasta odpowiedzieli, że zmiany będą minimalne i obejmą jedynie konieczne wzmocnienia w zakresie finansowym. – Także tam kadrę powiększymy tylko o niezbędną w zakresie ekonomicznym, czyli finansowym i w zakresie płacowym w tym roku. Tylko w tym zakresie – mówiła dyrektor (jeszcze) wydziału. Obecnie zatrudnione są w nim 43 osoby.

ZIM będzie działał w imieniu gminy, a jego utworzenie nie wpłynie na status już zawartych umów. – Wszystkie dotychczasowe inwestycje prowadzone będą – te, które były prowadzone przez Wydział Inwestycji – będą prowadzone przez Zarząd Inwestycji jako następca – wyjaśnia prezydent Żuk.