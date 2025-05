Lublinalia 2025: 20 artystów, 3 sceny i 3 dni zabawy. Bilety jeszcze są

Lublinalia zamykają tegoroczne Dni Kultury Studenckiej. Impreza organizowana jest przez samorządy trzech uczelni:

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytetu Przyrodniczego

Uniwersytetu Medycznego.

Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i teraz wydarzenie jest biletowane, jednak organizatorzy zadbali o to, aby ceny były dostosowane do możliwości finansowych studentów. Chętni na udział w imprezie w II turze sprzedaży muszą zapłacić 79,05 zł za bilet normalny jednodniowy. Karnety 3-dniowe są już niedostępne. Bilety można zakupić na platformie biletyna.pl Bilet jednodniowy uprawnia do wejścia na teren imprezy w wybranym dniu: 23, 24 lub 25 maja. Organizatorzy przypominają, że zakupione bilety i karnety nie podlegają zwrotowi ani wymianie​.

kto i kiedy wystąpi?

Znamy już wszystkich artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznych Lublinaliów.

W piątek, 23 maja, zagrają:

Żabson

Poparzeni Kawą Trzy

Miętha

Bullet Haze

Blacha 2115

Ikarvs

Gverilla

W sobotę, 24 maja, na scenie zobaczymy:

Bracia Figo Fagot

Wilki

Meek, Oh Why

Dwa Sławy

Otsochodzi

Młody Klakson

I wreszcie niedziela, 25 maja:

Arne

Kronkel Dom

Igo

Igor Herbut

Chivas

Catz ‘n Dogz

Zimny Gulasz

Koncerty koncertami, ale będą też atrakcje i rozmowy

Lublinalia to nie tylko dobra zabawa pod sceną na terenach Browaru Perła. To także wydarzenia towarzyszące oraz rozmowy o zdrowiu.

Scena klubowa: elektroniczna noc do białego rana

Kiedy na głównej scenie wybrzmią ostatnie akordy koncertów, impreza przeniesie się na scenę klubową. Pięciu artystów znanych z międzynarodowych scen elektronicznych rozkręci taneczny trans, który potrwa aż do świtu. Organizatorzy obiecują głębokie basy, pulsujące beaty i hipnotyczne rytmy.

Scena Sztukmistrzów

Nowością tegorocznych Lublinaliów będzie Scena Sztukmistrzów: spektakularne pokazy akrobacji, nowoczesnego performansu i wielkoformatowych efektów pirotechnicznych. To trzy dni magicznych spektakli przygotowanych przez artystów znanych między innymi z Carnavalu Sztukmistrzów​.

Codzienne show na specjalnie zaprojektowanej scenie połączy koncertową energię ze sztuką nowego cyrku, zachwycając zarówno stałych bywalców, jak i nowych odbiorców.

Tramwaj zwany pożądaniem

Na tegorocznych Lublinaliach będzie można także wykonać darmowy i anonimowy test w kierunku HIV i AIDS – to wszystko za sprawą akcji „Tramwaj zwany pożądaniem” organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Studenci przygotują punkt informacyjno-edukacyjny na terenie Lublinaliów, we współpracy ze Stowarzyszeniem Agape – operatorem lubelskiego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Spokojnej 17. Poza możliwością wykonania testu, uczestnicy akcji będą mogli wziąć udział w konkursach, porozmawiać o profilaktyce oraz otrzymać materiały informacyjne.

Dla kogo są Lublinalia 2025?

Wydarzenie przeznaczone jest dla osób powyżej 16. roku życia – uczestnicy w wieku 16-18 lat będą musieli przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.