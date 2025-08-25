Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Avia II Świdnik ograła Wisłę Puławy, wyniki lubelskiej okręgówki

Autor: bs
Rezerwy Avii Świdnik wygrały pierwszy mecz po spadku do lubelskiej klasy okręgowej
Rezerwy Avii Świdnik wygrały pierwszy mecz po spadku do lubelskiej klasy okręgowej (fot. AKADEMIA PIŁKARSKA AVII ŚWIDNIK)

Nieudany debiut w na poziomie okręgówki dla Wisły Puławy. Podopieczni trenera Radosława Adamczyka okazali się słabsi od spadkowicza z czwartej ligi – zespołu Avii Świdnik – przegrywając 0:2

Sobotni mecz był dla Wisły pierwszym spotkaniem na poziomie klasy okręgowej w tym sezonie. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie, bo na spotkanie, które rozgrywano na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Puławach pojawiło się blisko 100 osób.

Spotkanie zdecydowanie lepiej zaczęło się dla gości. W 13 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w „szesnastce” Wisły powstało spore zamieszanie. Najlepiej odnalazł się w nim Oskar Janik i skierował piłkę do bramki. Na kolejnego gola przyszło poczekać do 52 minuty. Tym razem Avia wykonywała rzut rożny, a dośrodkowanie od Janika na gola zamienił Maciej Izdebski. W końcówce meczu czerwoną kartkę za dwie żółte otrzymał Piotr Hocel i choć momentami było nerwowo, to gościom udało się utrzymać dwubramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego.

 – Do momentu czerwonej kartki mieliśmy to spotkanie pod naszą kontrolą i właściwie nim zarządzaliśmy – mówi Mateusz Książek, trener Avii II.

– Niestety od kiedy musieliśmy grać w osłabieniu zafundowaliśmy sobie nerwową końcówkę, bo Wisła miała swoje szanse do strzelenia gola kontaktowego. Ogólnie mecz z Wisłą był w naszym wykonaniu dużo lepszy niż ten z pierwszej kolejki z Tarasolą Cisy Nałęczów. O co w tym sezonie będziemy grać? Stawiamy na spokojną pracę i wprowadzanie młodzieży do piłki seniorskiej. Jesteśmy jednak ambitni i naszym celem będzie dążenie do wygrywania każdego kolejnego spotkania – kończy szkoleniowiec drugiego zespołu świdnickiej Avii.

Wisła Puławy – Avia II Świdnik 0:2 (0:1)

Bramki: Janik (13), Izdebski (52).

Wisła II: Bicki – Abramczyk, Franas (61 Pomorski), Kucharuk (90 Marszak), Kuta (90 Nowak), Lawenda (Fernandes 46), Mączka, Piskorz (71 Kruk), Corbo, Polak, Szczepaniak.

Avia II: Wroński – Donda (71 Wąsowicz), Izdebski, Jakubaszek (87 Żeleżnik), Janik (67 Franczak), Khvesyk, Łopaciński (74 Hocel), Marek (89 Księżopolski), Popiołek (89 Bzowski), D. Wójcik, M. Wójcik (77 Szydłowski).

Czerwona kartka: Hocel (81-za dwie żółte).

Sędziował: Ląd.

Na innych boiskach

Polesie Kock nie dało żadnych szans rezerwom Stali Kraśnik wygrywając na wyjeździe aż 5:0. Strzelanie w 40 minucie zaczął Kacper Niedziela, a później nastąpił prawdziwy show Arkadiusza Adamczuka. Ikona Polesia wpisała się na listę po raz pierwszy tuż przed przerwą, a w drugiej połowie Adamczuk dołożył kolejne trzy gole i zapewnił swojej drużynie wysoką i efektowną wygraną.

Tyle samo bramek co Adamczuk w Kraśniku strzeliła Cisowianka Drzewce w meczu z Traweną. Przed tygodniem podopieczni trenera Grzegorza Komora w Gołębiu mieli dobrze nastawione celowniki, ale popełniali błędy w obronie. Tym razem napad zagrał tak samo dobrze, a defensywa zdecydowanie się poprawiła dzięki czemu Cisowianka sięgnęła po pierwszy w tym sezonie komplet punktów.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

Górnik II Łęczna – POM Iskra Piotrowice 2:4 (Bajus 53, Steszuk 60 – Gliniak 31, Bartoszcze 45, Boguta 89, Szabłowski 90+1) * KS Cisowianka Drzewce – Trawena Trawniki 4:0 (Konc 9, Darmochwał 28, Rudnik 77, Gawlik 78) * Stal II Kraśnik – Polesie Kock 0:5 (Niedziela 40, Adamczuk 45, 50, 67, 78) * Sygnał Lublin – Tarasola Cisy Nałęczów 1:4 (Fiedeń 78 – Mikołajka 13, Paprocki 45, Domagalski 58, Rodzik 66) * Wisła Puławy – Avia II Świdnik 0:2 (Janik 13, Izdebski 52) * Stal Poniatowa – Piaskovia Piaski * LKS Kamionka – Powiślak Końskowola * Opolanin Opole Lubelskie – Hetman Gołąb zakończyły się po zamknięciu wydania.

Avia II Świdnik ograła Wisłę Puławy, wyniki lubelskiej okręgówki

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA
30. KOLEJKA

Wyniki:

Polesie Kock - LZS Wierzchowiska 2-0
Unia Bełżyce - POM Iskra Piotrowice 1-5
Hetman Gołąb - Sokół Konopnica 8-2
Wisła Annopol - MKS Ruch Ryki 2-3
Cisowianka Drzewce - Trawena Trawniki 5-0
LKS Kamionka - Tarasola Cisy Nałęczów 2-3
Tur Milejów - Stal Poniatowa 3-0
Garbarnia Kurów - Wisła II Puławy 2-0

Tabela:

1. Tur 30 75 120-33
2. Ryki 30 72 94-34
3. Cisowianka 30 62 81-40
4. Polesie 30 58 91-50
5. POM 30 56 87-46
6. Stal 30 55 62-41
7. Hetman 30 53 101-83
8. Unia 30 52 65-47
9. Trawena 30 41 44-60
10. Kamionka 30 34 47-67
11. Cisy 30 30 53-73
12. Wisła A. 30 29 62-95
13. Wisła II 30 23 53-96
14. Sokół 30 19 45-47
15. Wierzchowiska 30 16 39-111
16. Garbarnia 30 15 30-101

