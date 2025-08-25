Avia II Świdnik ograła Wisłę Puławy, wyniki lubelskiej okręgówki

Sobotni mecz był dla Wisły pierwszym spotkaniem na poziomie klasy okręgowej w tym sezonie. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie, bo na spotkanie, które rozgrywano na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Puławach pojawiło się blisko 100 osób.

Spotkanie zdecydowanie lepiej zaczęło się dla gości. W 13 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w „szesnastce” Wisły powstało spore zamieszanie. Najlepiej odnalazł się w nim Oskar Janik i skierował piłkę do bramki. Na kolejnego gola przyszło poczekać do 52 minuty. Tym razem Avia wykonywała rzut rożny, a dośrodkowanie od Janika na gola zamienił Maciej Izdebski. W końcówce meczu czerwoną kartkę za dwie żółte otrzymał Piotr Hocel i choć momentami było nerwowo, to gościom udało się utrzymać dwubramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego.

– Do momentu czerwonej kartki mieliśmy to spotkanie pod naszą kontrolą i właściwie nim zarządzaliśmy – mówi Mateusz Książek, trener Avii II.

– Niestety od kiedy musieliśmy grać w osłabieniu zafundowaliśmy sobie nerwową końcówkę, bo Wisła miała swoje szanse do strzelenia gola kontaktowego. Ogólnie mecz z Wisłą był w naszym wykonaniu dużo lepszy niż ten z pierwszej kolejki z Tarasolą Cisy Nałęczów. O co w tym sezonie będziemy grać? Stawiamy na spokojną pracę i wprowadzanie młodzieży do piłki seniorskiej. Jesteśmy jednak ambitni i naszym celem będzie dążenie do wygrywania każdego kolejnego spotkania – kończy szkoleniowiec drugiego zespołu świdnickiej Avii.

Wisła Puławy – Avia II Świdnik 0:2 (0:1)

Bramki: Janik (13), Izdebski (52).

Wisła II: Bicki – Abramczyk, Franas (61 Pomorski), Kucharuk (90 Marszak), Kuta (90 Nowak), Lawenda (Fernandes 46), Mączka, Piskorz (71 Kruk), Corbo, Polak, Szczepaniak.

Avia II: Wroński – Donda (71 Wąsowicz), Izdebski, Jakubaszek (87 Żeleżnik), Janik (67 Franczak), Khvesyk, Łopaciński (74 Hocel), Marek (89 Księżopolski), Popiołek (89 Bzowski), D. Wójcik, M. Wójcik (77 Szydłowski).

Czerwona kartka: Hocel (81-za dwie żółte).

Sędziował: Ląd.

Na innych boiskach

Polesie Kock nie dało żadnych szans rezerwom Stali Kraśnik wygrywając na wyjeździe aż 5:0. Strzelanie w 40 minucie zaczął Kacper Niedziela, a później nastąpił prawdziwy show Arkadiusza Adamczuka. Ikona Polesia wpisała się na listę po raz pierwszy tuż przed przerwą, a w drugiej połowie Adamczuk dołożył kolejne trzy gole i zapewnił swojej drużynie wysoką i efektowną wygraną.

Tyle samo bramek co Adamczuk w Kraśniku strzeliła Cisowianka Drzewce w meczu z Traweną. Przed tygodniem podopieczni trenera Grzegorza Komora w Gołębiu mieli dobrze nastawione celowniki, ale popełniali błędy w obronie. Tym razem napad zagrał tak samo dobrze, a defensywa zdecydowanie się poprawiła dzięki czemu Cisowianka sięgnęła po pierwszy w tym sezonie komplet punktów.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

Górnik II Łęczna – POM Iskra Piotrowice 2:4 (Bajus 53, Steszuk 60 – Gliniak 31, Bartoszcze 45, Boguta 89, Szabłowski 90+1) * KS Cisowianka Drzewce – Trawena Trawniki 4:0 (Konc 9, Darmochwał 28, Rudnik 77, Gawlik 78) * Stal II Kraśnik – Polesie Kock 0:5 (Niedziela 40, Adamczuk 45, 50, 67, 78) * Sygnał Lublin – Tarasola Cisy Nałęczów 1:4 (Fiedeń 78 – Mikołajka 13, Paprocki 45, Domagalski 58, Rodzik 66) * Wisła Puławy – Avia II Świdnik 0:2 (Janik 13, Izdebski 52) * Stal Poniatowa – Piaskovia Piaski * LKS Kamionka – Powiślak Końskowola * Opolanin Opole Lubelskie – Hetman Gołąb zakończyły się po zamknięciu wydania.