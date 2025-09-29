KS Cisowianka na piątkę w meczu z Górnikiem II Łęczna, pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

W sezonie 2023/2024 KS Cisowianka grał jeszcze w IV lidze. Tamte rozgrywki zakończył na szóstej pozycji. Do kolejnego sezonu na tym poziomie rozgrywkowym już jednak nie przystąpił, a losy klubu stanęły nawet pod znakiem zapytania.

Ostatecznie futbol w Drzewcach udało się uratować, a Cisowianka postanowiła zejść poziom niżej i występować w lubelskiej klasie okręgowej. Planem była gra bez większej presji, ale już w poprzednim rozgrywkach podopiecznym Grzegorza Komora udało się być w czołówce ligi. Obecna kampania to na razie pasmo samych sukcesów. Jedynym wyjątkiem był zremisowany 4:4 mecz z Hetmanem Gołąb.

To miało miejsce jednak w pierwszej kolejce, a później były już same zwycięstwa. O potędze Cisowianki w sobotę przekonał się Górnik II Łęczna. Piłkarze rezerw pierwszoligowca przegrali w Garbowie, gdzie w roli gospodarza gra Cisowianka, aż 0:5.

Młodzi piłkarze z Łęcznej oblali test, jakim był miniony tydzień. Mierzyli się w nim z czołowymi drużynami lubelskiej klasy okręgowej – Stalą Poniatowa i KS Cisowianka Drzewce. Oba spotkania zakończyły się porażkami Górnika. W Poniatowej Stal strzeliła dwie bramki, a w Garbowie Cisowianka zaaplikowała aż 5 trafień. Łęcznianie przez 180 minut nie trafili ani razu do siatki.

Zawodnicy Cisowianki zaliczyli perfekcyjny występ. Przede wszystkim szybko otworzyli mecz. Stało się to już w 10 minucie, kiedy Aleks Gawlik zagrał za linię obrony do Jakuba Konca, który bez problemów trafił do siatki. Ten wciąż młody (21 lat) piłkarz ma już bogate CV, a najjaśniejszym punktem w nim są mecze w II lidze w barwach Wisły Puławy. Później swój koncert rozpoczął Piotr Darmochwał. 34-latek w 22 min dostał dobre podanie od Wiktora Barana i strzałem głową pokonał golkipera rywali. Trafił on również na 3:0, kiedy popisał się ładnym strzałem.

Po zmianie stron dalej rządzili najbardziej doświadczeni gracze. Na 4:0 trafił w 57 minucie Tomasz Brzyski. 43-latek to jeden z najlepszych piłkarzy z województwa lubelskiego w ostatnich latach. W poprzedniej dekadzie cztery razy sięgnął z Legią Warszawa po mistrzostwo Polski. Ze stołeczną ekipą grał chociażby w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie Legia rywalizowała m.in. ze słynnym Napoli. Blisko 10 lat później od tego spotkania Brzyski wciąż błyszczy, chociaż na zdecydowanie niższym poziomie. Jego uderzenie z rzutu wolnego wykonane w sobotę w Garbowie było jednak najwyższej próby. Wynik na 5:0 ustalił natomiast Darmochwał, kompletując hat-tricka.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

Wisła Puławy – Stal Poniatowa 1:3 (Szczawiński 72 – Smolik 20, Tkaczyk 53, 60) * KS Cisowianka Drzewce – Górnik II Łęczna 5:0 (Konc 11, Darmochwał 22, 30, 89, Brzyski 56) * Opolanin Opole Lubelski – Sygnał Lublin 1:3 (Suski 75 – Fiedeń 7, Osuch 90+1, Modi 90+4) * LKS Kamionka – Tarasola Cisy Nałęczów 0:2 (Rodzik, Wójcik (90+2) * Hetman Gołąb – Trawena Trawniki 1:1 (Ćwik 75 z karnego – Harasim 30) * Polesie Kock – Piaskovia Piaski 4:0 (Adamczuk 30, 75, Niedziela 45, Sokół 60) * Stal II Kraśnik – Avia II Świdnik 1:3 * Powiślak Końskowola – POM Iskra Piotrowice 2:1 (Semeniuk 16, Kiełczewski 67 – Bartoszcze 39).