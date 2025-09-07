Eliminacje mistrzostw świata. Polacy pewnie pokonują Finlandię na Stadionie Śląskim

Polacy od pierwszej minuty spotkania przejęli kontrolę nad spotkaniem i szukali sytuacji do strzelenia gola. Ten padł w 27 minucie. Jakub Kamiński odzyskał piłkę przed polem karnym Finów i podał do Mattego Casha. Ten niewiele się zastanawiając oddał mocny, płaski strzał i trafił na 1:0.

Po straconym golu Finlandia musiała nieco bardziej ryzykować i w doliczonym czasie gry otrzymała kolejny cios. Świetne prostopadłe podanie do Roberta Lewandowskiego zagrał Piotr Zieliński. Kapitan naszej drużyny znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali i nie zmarnował znakomitej szansy.

Po zmianie stron kibice musieli poczekać na kolejnego gola niespełna 10 minut. W 54 minucie goście wykonywali rzut rożny. Piłkę przejęli jednak Polacy. Akcję zaczął Lewandowski i podał do Kamińskiego. Ten wpadając w pole karne przyjezdnych odegrał do napastnika FC Barcelony, który uderzył mocno, ale w sam środek bramki. Do odbitej przez bramkarza piłki dopadł Kamiński i trafiłn 3:0.

W kolejnych minutach tempo gry nieco spadło, a Polacy starali się utrzymać zerowe konto po stronie strat. Jednak w 88 minucie Benjamin Kallman zamknął dobrą akcję gości i zdobył honorowego gola dla Finlandii.

Po niedzielnym meczu podopieczni Jana Urbana mają na koncie 10 punktów i zajmują drugie miejsce w grupie G. Liderem jest Holandia, która w niedzielę męczyła się z Litwą, ale ostatecznie wygrała 3:2. To właśnie Litwini będą rywalami naszej drużyny w kolejnym meczu – 12 października o 20.45 w Kownie.

Polska – Finlandia 3:1 (2:0)

Bramki: Cash (27), Lewandowski (45), Kamiński (54) – Kallman (88).

Polska: Skorupski – Cash (46 Wszołek), Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Zalewski (67 Grosicki) – Szymański, Slisz (68 Kapustka), Zieliński, Kamiński (80 Buksa) – Lewandowski (67 Świderski).

Finlandia: Joronen – Alho, Peltola (64 Stahl), Tenho (35 Ivanov), Koski, Uronen – Lod (80 Vaananen), Kairinen, Marchijew (64 Kamara), Antman (64 Kallman) – Pohlanpalo.

żółta kartka: Wiśniewski.

sędziował: Rade Obrenović (Słowenia).

widzów: 50 897.