Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

W lubelskim rolnictwie nie brakuje ludzi z pasją i pomysłami! W poniedziałek, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym poznaliśmy laureatów dwóch prestiżowych konkursów – „Rolnik z Lubelskiego” oraz „Ekolubelskie”. Nagrody wręczył wicemarszałek województwa Marek Wojciechowski.
– Chcemy, aby laureaci tych konkursów stali się inspiracją dla innych w podejmowaniu praktyk rolnych opartych na zrównoważonym rozwoju – podkreślił wicemarszałek.
Rolnik z Lubelskiego 2025
To już szósta edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Wyróżnieni rolnicy udowadniają, że tradycja może iść w parze z innowacją. Konkurs promuje nowoczesne gospodarstwa, które umiejętnie łączą efektywną produkcję z troską o środowisko.
W tym roku nagrody przyznano w czterech kategoriach:
Produkcja zwierzęca:
- Jerzy Trześniewski
- Grzegorz Pszczoła
- Arkadiusz Zaniewicz
Produkcja roślinna:
- Janusz Skrzypek
- Tomasz Szpakowski
- Dominik Ciołek
- Wyróżnienia:
- Arkadiusz Zaniewicz,
- Karol Banach,
- Adam Szponar,
- Hubert Kicia,
- Damian Kołodziej,
- Tomasz Chlebek,
- Adam Bojarski
Ogrodnictwo i sadownictwo:
- Sebastian Huber
- Michał Skorek
- Elżbieta Buła
- Wyróżnienia:
- Kamil Błaszczak,
- Tomasz Połeć
Producent–przetwórca:
- Kamil Psiuk
- Jolanta Mazurkiewicz
- Mateusz Maruszewski
Lubelskie od lat należy do czołówki rolniczych regionów w Polsce. To właśnie tu dominują uprawy malin, porzeczek, agrestu, truskawek czy chmielu. W regionie funkcjonuje ponad 153 tysiące gospodarstw rolnych, a średnia ich powierzchnia to 10 hektarów.
Ekolubelskie 2025
W drugiej części uroczystości wyróżniono gospodarstwa ekologiczne – te, które produkują żywność w zgodzie z naturą i zasadami zrównoważonego rozwoju.
Laureaci konkursu „Ekolubelskie 2025”:
- Mateusz Umiński (Szarowola)
- Krzysztof Wróbel (Masłomęcz)
- Ekomania – Gospodarstwo Rolne (Szlatyn)
- Wyróżnienia:
- Robert Janowski („Pod Kasztanem”, Ludwinów),
- Marcin Bednarz (Szarowola)
Rolnictwo ekologiczne to dziś jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi branży. W województwie lubelskim działa już ponad 2 tysiące certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, co stawia region w ścisłej krajowej czołówce. W całej Polsce jest ich ok. 26 tysięcy, a liczba ta stale rośnie.
– To produkcja najbardziej przyjazna środowisku – podkreśla Urząd Marszałkowski. – Dzięki naturalnym metodom rolnicy przyczyniają się do ochrony gleby, wody i bioróżnorodności.
Lubelskie rolnicze serce Polski
Od lat urząd marszałkowski prowadzi kampanie edukacyjne promujące rolnictwo ekologiczne i wspiera gospodarzy, którzy stawiają na naturę. Jak podkreśla wicemarszałek Wojciechowski, idea konkursów nie kończy się na rozdaniu nagród – chodzi o to, by inspirować i pokazywać, że lubelskie rolnictwo ma przyszłość, i to zieloną.