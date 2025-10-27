Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

– Chcemy, aby laureaci tych konkursów stali się inspiracją dla innych w podejmowaniu praktyk rolnych opartych na zrównoważonym rozwoju – podkreślił wicemarszałek.

Rolnik z Lubelskiego 2025

To już szósta edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Wyróżnieni rolnicy udowadniają, że tradycja może iść w parze z innowacją. Konkurs promuje nowoczesne gospodarstwa, które umiejętnie łączą efektywną produkcję z troską o środowisko.

W tym roku nagrody przyznano w czterech kategoriach:

Produkcja zwierzęca:

Jerzy Trześniewski

Grzegorz Pszczoła

Arkadiusz Zaniewicz

Produkcja roślinna:

Janusz Skrzypek

Tomasz Szpakowski

Dominik Ciołek Wyróżnienia: Arkadiusz Zaniewicz, Karol Banach, Adam Szponar, Hubert Kicia, Damian Kołodziej, Tomasz Chlebek, Adam Bojarski



Ogrodnictwo i sadownictwo:

Sebastian Huber

Michał Skorek

Elżbieta Buła Wyróżnienia: Kamil Błaszczak, Tomasz Połeć



Producent–przetwórca:

Kamil Psiuk

Jolanta Mazurkiewicz

Mateusz Maruszewski

Lubelskie od lat należy do czołówki rolniczych regionów w Polsce. To właśnie tu dominują uprawy malin, porzeczek, agrestu, truskawek czy chmielu. W regionie funkcjonuje ponad 153 tysiące gospodarstw rolnych, a średnia ich powierzchnia to 10 hektarów.

Ekolubelskie 2025

W drugiej części uroczystości wyróżniono gospodarstwa ekologiczne – te, które produkują żywność w zgodzie z naturą i zasadami zrównoważonego rozwoju.

Laureaci konkursu „Ekolubelskie 2025”:

Mateusz Umiński (Szarowola)

Krzysztof Wróbel (Masłomęcz)

Ekomania – Gospodarstwo Rolne (Szlatyn) Wyróżnienia: Robert Janowski („Pod Kasztanem”, Ludwinów), Marcin Bednarz (Szarowola)



Rolnictwo ekologiczne to dziś jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi branży. W województwie lubelskim działa już ponad 2 tysiące certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, co stawia region w ścisłej krajowej czołówce. W całej Polsce jest ich ok. 26 tysięcy, a liczba ta stale rośnie.

– To produkcja najbardziej przyjazna środowisku – podkreśla Urząd Marszałkowski. – Dzięki naturalnym metodom rolnicy przyczyniają się do ochrony gleby, wody i bioróżnorodności.

Lubelskie rolnicze serce Polski

Od lat urząd marszałkowski prowadzi kampanie edukacyjne promujące rolnictwo ekologiczne i wspiera gospodarzy, którzy stawiają na naturę. Jak podkreśla wicemarszałek Wojciechowski, idea konkursów nie kończy się na rozdaniu nagród – chodzi o to, by inspirować i pokazywać, że lubelskie rolnictwo ma przyszłość, i to zieloną.