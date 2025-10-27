Europosłanka Marta Wcisło żąda większego wsparcia dla regionów przygranicznych

Przewodniczący delegacji, Andrey Novakov z Bułgarii, wyraził przekonanie, że fundusze na obronę granic UE powinny zostać zwiększone. W skład delegacji wchodzą europosłowie z Bułgarii, Rumunii, Niemiec i Łotwy.

„Musimy dostać wsparcie”

Inicjatorką wizyty jest europosłanka Marta Wcisło, która podkreśla, że jej celem jest pokazanie członkom komisji problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, rolnicy i samorządowcy z terenów przygranicznych.

– Jeśli mamy być silni i bronić zachodniej Europy, to musimy dostać wsparcie – zaznaczyła Wcisło podczas konferencji prasowej na nieczynnym przejściu granicznym w Sławatyczach.

Jak dodała, w ramach prac nad nowym budżetem UE na lata 2028–2034, polscy europosłowie zabiegają o utworzenie specjalnego instrumentu finansowego przeznaczonego wyłącznie dla regionów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Wspólne problemy regionów przygranicznych

Europosłowie Jacek Protas i Andrey Novakov zwracali uwagę, że województwa lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie zmagają się z podobnymi wyzwaniami – od presji migracyjnej i wojny hybrydowej prowadzonej przez Białoruś i Rosję, po skutki gospodarcze sankcji wobec wschodnich sąsiadów.

– Rumunia, Polska, kraje bałtyckie i Finlandia silnie odczuwają konsekwencje wojny w Ukrainie. Europa powinna bronić tych regionów i inwestować w nie, a nasza obecność tutaj pokazuje, że Europa stoi mocno z Polską – podkreślił Novakov.

Plan wizyty

Po wizycie w Sławatyczach delegacja udała się na przejście graniczne w Terespolu, gdzie zaplanowano spotkania z rolnikami, przewoźnikami, funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Na wtorek przewidziano wizytę w terminalu kolejowym w Małaszewiczach oraz spotkania z samorządowcami w Białej Podlaskiej i Białymstoku. W środę europosłowie odwiedzą województwo warmińsko-mazurskie, gdzie zobaczą inwestycje realizowane ze środków unijnych i spotkają się z lokalnymi władzami w Piszu.

Nowy budżet Unii Europejskiej

Komisja Europejska zaproponowała w lipcu budżet UE na lata 2028–2034 w wysokości 2 bilionów euro.

Projekt przewiduje m.in.:

pięciokrotne zwiększenie wydatków na obronność i kosmos – do 131 mld euro ,

– do , 865 mld euro (48 proc. całości) na plany krajowe i regionalne,

(48 proc. całości) na plany krajowe i regionalne, 300 mld euro dla rolnictwa,

dla rolnictwa, 218 mld euro na wsparcie słabiej rozwiniętych regionów.

