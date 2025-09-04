Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 5 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

Reprezentacja

Wczoraj
22:57
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Reprezentacja

Eliminacje MŚ. Polska sprawiła niespodziankę w Rotterdamie

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
(fot. PAP/EPA)

Udany debiut Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W czwartkowy wieczór Biało-Czerwoni „utarli nosa” faworyzowanej Holandii i wywalczyli cenny punkt w Rotterdamie remisując 1:1

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Holendrzy byli absolutnym faworytem do zdobycia w czwartek kolejnych trzech punktów i ostro wzięli się do pracy od pierwszych minut. Pierwszą doskonałą okazję na gola miał Tijjani Reijnders, ale po jego strzale z dystansu Łukasza Skorupskiego uratował słupek. Kilka chwil później na strzał zdecydował się Cody Gakpo i choć bramkarz reprezentacji Polski interweniował mocno niepewnie to ostatecznie zdołał złapać piłkę. W 27 minucie Holandia wyszła na prowadzenie. Po dobrze bitym rzucie rożnym przez Memphisa Depaya Denzel Dumfries strzałem głową skierował piłkę do siatki Biało-Czerwonych. Nasz zespół przed przerwą odpowiedział niecelnym strzałem z dystansu Piotra Zielińskiego i niecelną główką Sebastiana Szymańskiego.

Po zmianie stron Holandia starała się podwyższyć wynik. W 58 minucie blisko gola był Depay, ale Przemysław Wiśniewski w ostatniej chwili ubiegł gwiazdora „Oranje”. W 69 minucie będący w znakomitej sytuacji w sobie tylko wiadomy sposób Xavi Simons uderzył niecelnie. Niewykorzystane szanse gospodarzy zemściły się w 80 minucie. Po szybkiej akcji piłka trafiła do Mattego Casha, a ten będąc na 17 metrze oddał kapitalny strzał i nie dał żadnych szans bramkarzowi rywali zapewniając naszej drużynie bardzo cenny remis.

Kolejne spotkanie w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata Polska rozegra w najbliższą niedzielę o godzinie 20.45 w Chorzowie z Finlandią.

Holandia – Polska 1:1 (1:0)

Bramki: Dumfries (28) – Cash (80).

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Hecke (87 de Vrij), van Dijk, van de Ven – Simons (79 Malen), de Jong (83 Timber), Gravenberch, Reijnders (84 Kluivert), Gakpo – Depay (78 Weghorst).

Polska: Skorupski – Cash, Wiśniewski (84 Kędziora), Bednarek, Kiwior, Zalewski (71 Wszołek) – Szymański (71 Grosicki), Slisz, Zieliński (71 Kapustka), Kamiński – Lewandowski (63 Świderski).

sędziował: Simone Sozza (Włochy).

widzów: 40 904.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
piłka nożna piłka nożna mężczyzn Reprezentacja Polski w piłce nożnej

Pozostałe informacje

Eliminacje MŚ. Polska sprawiła niespodziankę w Rotterdamie

Eliminacje MŚ. Polska sprawiła niespodziankę w Rotterdamie

Udany debiut Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W czwartkowy wieczór Biało-Czerwoni „utarli nosa” faworyzowanej Holandii i wywalczyli cenny punkt w Rotterdamie remisując 1:1
Żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin w tym sezonie na swoim stadionie zdobywają średnio niemal 57 punktów na mecz

W drodze po piąty finał z rzędu, czyli Orlen Oil Motor kontra Bayersystem GKM Grudziądz

Czas postawić następny krok w kierunku kolejnego złotego medalu dla Lublina. W piątek o godz. 18 Orlen Oil Motor zmierzy się w półfinałowym rewanżu fazy play-off z Bayersystem GKM Grudziądz
Niefortunny złodziej w drodze do więzienia

Popił, poczuł benzynę we krwi i zaparkował w ogrodzeniu

39-latek z powiatu lubartowskiego „po spożyciu” chciał ukraść ciągnik, ale padło na samochód osobowy. Na podwójnym gazie rozbił ukradziony pojazd. Jazdę zakończył na ogrodzeniu. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który już usłyszał zarzuty.
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu dysponuje w sumie ponad 26 milionami na aktywizację zawodową

Żeby łatwiej było znaleźć pracę. PUP ma na to dodatkowe pieniądze

Spore dodatkowe pieniądze na łagodzenie skutków bezrobocia pozyskał ostatnio Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu. Przydadzą się na pewno, bo na koniec sierpnia osób zarejestrowanych w pośredniaku było więcej, niż rok temu.
Umowy z kilkunastoma samorządami zostały podpisane w czwartek 4 września

Blisko 16 mln zł na drogi i połączenia autobusowe dla samorządów w Lubelskiem

Osiemnaście samorządów z regionu otrzymało blisko 16 mln zł z rządowych funduszy na budowę i remonty dróg oraz nowe połączenia autobusowe – podał w czwartek Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
Siatkarze mistrza Polski Bogdanki LUK Lublin przygotowują się do nowego sezonu

Bogdanka LUK Lublin szykuje się na pierwsze mecze kontrolne

Mistrz Polski Bogdanka LUK Lublin będzie mieć ciekawych przeciwników w okresie przygotowawczym do nowego sezonu.
Rada powiatu łęczyńskiego zagłosowała za odwołaniem zarządu powiatu łęczyńskiego na czele ze starostą z PSL, Danielem Słowikiem (na zdj.)

Tarcia w łęczyńskiej koalicji. Radni za odwołaniem zarządu

To będzie jedna z najkrótszych kadencji zarządu powiatu łęczyńskiego w historii. Wybrany wiosną zeszłego roku starosta Daniel Słowik z Trzeciej Drogi w ciągu trzech miesięcy straci stanowisko. Za odwołaniem zarządu opowiedzieli się nawet radni rządzącej koalicji.
300 tys na 30 lat – jaka rata? Sprawdź!

300 tys na 30 lat – jaka rata? Sprawdź!

Kredyt hipoteczny najczęściej zaciąga się na okres 20-30 lat. Z perspektywy wielu przyszłych kredytobiorców najistotniejsze jest to, ile wyniesie rata takiego zobowiązania – i czy faktycznie ich domowy budżet będzie w stanie ją udźwignąć. Jak jednak sprawdzić wysokość raty kredytu jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania?

Orlen Oil Motor Lublin przygotowuje się do walki o finał PGE Ekstraligi. "Odjechaliśmy dwie jednostki treningowe"

Orlen Oil Motor Lublin przygotowuje się do walki o finał PGE Ekstraligi. "Odjechaliśmy dwie jednostki treningowe"

W piątek o godzinie 18 Orlen Oil Motor Lublin w rewanżowym meczu półfinałowowym fazy play-off zmierzy się u siebie z Bayersystem GKM Grudziądz. W czwartkowe popołudnie odbyła się konferencja prasowa przed tym starciem, w której wzięli udział trener Maciej Kuciapa i żużlowiec Mateusz Cierniak
Badanie alkomatem

Szybcy i nietrzeźwi

Ponad promil – tyle wykazało badanie stanu trzeźwości 40-letniego kierowcy Kia, którego zamojscy policjanci zatrzymali do kontroli. Nie dość, że mężczyzna był nietrzeźwy, znacznie przekroczył limit prędkości, to w aucie przewoził dwójkę dzieci w wieku 4 i 6 lat. Natomiast ponad 2,5 promila miał 33-letni kierowca BMW złapany przez policjantów ze Szczebrzeszyna.
Broniąca trofeum Pucharu Polski na szczeblu województwa lubelskiego awansowała do kolejnej rundy tegorocznej edycji

Avia Świdnik urządziła sobie ostre strzelanie w Pucharze Polski

W środę rozegrano kolejne mecze w ramach Pucharu Polski LZPN. Najwięcej goli padło na bocznym boisku Areny Lublin, gdzie Avia Świdnik pokonała TJMMNW Lublin. Natomiast dopiero rzutu karne wyłoniły zwycięzcę meczu pomiędzy rezerwami Górnika Łęczna, a drugim zespołem Motoru Lublin
Zdjęcie z planu zdjęciowego filmu "Przysięga Ireny" kręconego w Lublinie

Serial "Lalka" nakręcą w Lublinie

Już niebawem pojawią się dwie konkurencyjne ekranizacje „Lalki” Bolesława Prusa. Jedno z epokowych dzieł polskiej literatury, to od lat obowiązkowy punkt listy szkolnych lektur. Niedługo uczniowie będą mogli posiłkować się nowymi, filmowymi wersjami. Jedna z nich będzie częściowo kręcona w Lublinie.
44-letni obywatel Ukrainy został wydalony z Polski

Pijany Ukrainiec spowodował kolizję. Już go wydalili z Polski

Usiadł za kierownicą kompletnie pijany i w takim stanie spowodował kolizję. 44-letni obywatel Ukrainy został za to zatrzymany, a w konsekwencji deportowany.
Koniec procesu w sprawie nieodpowiedniego transportu tygrysów. Wyrok dla organizatora i kierowcy

Koniec procesu w sprawie nieodpowiedniego transportu tygrysów. Wyrok dla organizatora i kierowcy

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej wydał dzisiaj wyrok ws. transportu tygrysów z Włoch do Rosji w nieodpowiednich warunkach. Organizator i kierowcy usłyszeli kary więzienia w zawieszeniu, a weterynarze zostali uniewinnieni. Ciężarówka utknęła w 2019 r. na granicy z Białorusią. Jedno ze zwierząt nie przeżyło.
Atak Rosji na Ukrainę. Dwukrotnie naruszono przestrzeń powietrzną Polski

Atak Rosji na Ukrainę. Dwukrotnie naruszono przestrzeń powietrzną Polski

Podczas zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę nocą z wtorku na środę dwukrotnie została naruszona przestrzeń powietrzna Polski - przyznał dzisiaj Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła.

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 