Eliminacje MŚ. Polska sprawiła niespodziankę w Rotterdamie

Holendrzy byli absolutnym faworytem do zdobycia w czwartek kolejnych trzech punktów i ostro wzięli się do pracy od pierwszych minut. Pierwszą doskonałą okazję na gola miał Tijjani Reijnders, ale po jego strzale z dystansu Łukasza Skorupskiego uratował słupek. Kilka chwil później na strzał zdecydował się Cody Gakpo i choć bramkarz reprezentacji Polski interweniował mocno niepewnie to ostatecznie zdołał złapać piłkę. W 27 minucie Holandia wyszła na prowadzenie. Po dobrze bitym rzucie rożnym przez Memphisa Depaya Denzel Dumfries strzałem głową skierował piłkę do siatki Biało-Czerwonych. Nasz zespół przed przerwą odpowiedział niecelnym strzałem z dystansu Piotra Zielińskiego i niecelną główką Sebastiana Szymańskiego.

Po zmianie stron Holandia starała się podwyższyć wynik. W 58 minucie blisko gola był Depay, ale Przemysław Wiśniewski w ostatniej chwili ubiegł gwiazdora „Oranje”. W 69 minucie będący w znakomitej sytuacji w sobie tylko wiadomy sposób Xavi Simons uderzył niecelnie. Niewykorzystane szanse gospodarzy zemściły się w 80 minucie. Po szybkiej akcji piłka trafiła do Mattego Casha, a ten będąc na 17 metrze oddał kapitalny strzał i nie dał żadnych szans bramkarzowi rywali zapewniając naszej drużynie bardzo cenny remis.

Kolejne spotkanie w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata Polska rozegra w najbliższą niedzielę o godzinie 20.45 w Chorzowie z Finlandią.

Holandia – Polska 1:1 (1:0)

Bramki: Dumfries (28) – Cash (80).

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Hecke (87 de Vrij), van Dijk, van de Ven – Simons (79 Malen), de Jong (83 Timber), Gravenberch, Reijnders (84 Kluivert), Gakpo – Depay (78 Weghorst).

Polska: Skorupski – Cash, Wiśniewski (84 Kędziora), Bednarek, Kiwior, Zalewski (71 Wszołek) – Szymański (71 Grosicki), Slisz, Zieliński (71 Kapustka), Kamiński – Lewandowski (63 Świderski).

sędziował: Simone Sozza (Włochy).

widzów: 40 904.