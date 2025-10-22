Bogdanka LUK Lublin lepsza od drużyny Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa

W wyjściowej szóstce nowym graczem, w porównaniu do minionego sezonu, był przyjmujący Hilir Henno. Mecz rozpoczął się od 2:0 dla mistrza Polski. Gospodarze jednak bardzo szybko wyrównali (2:2). Lublinianie odpowiedzieli błyskawicznie - 7:2 dla Bogdanki LUK. Goście kontrolowali seta, prowadzili: 9:4, 10:5, 12:7, 13:8, 16:11, 18:13, 22:15 po bloku Aleksa Grozdanova. Partia otwarcia zakończyła błędem częstochowian w zagrywce (16:25).

Druga partia rozpoczęła się od prowadzenia lublinian 4:1. Dobrze w zagrywce zagrał Wilfredo Leon. Fynnian McCarthy skończył atak ze środka na 7:4 dla obrońców trofeum. Ekipa z Lublina prezentowała zróżnicowany wachlarz umiejętności. Bardzo dobrze rozgrywał Marcin Komenda, który uruchamiał w ataku wszystkich graczy. W pewnym momencie do głosu zaczęli dochodzić częstochowianie, którzy zmniejszyli straty (12:13). Natychmiast o przerwę w grze poprosił trener Stephane Antigua. W zespole z Częstochowy na rozegraniu brylował nowy nabytek Argentyńczyk Luciano De Cecco.

Przy wyniku 15:15 Jackson Young zmienił Henno. Od razu popisał się trudną zagrywką. Goście nie pozwolili miejscowym na przejęcie inicjatywy. Marcin Komenda i spółka wygrywali 20:16, 23:20. W końcówce gospodarze doprowadzili do gry na przewagi. Lublinianie zdołali obronić dwie piłki setowe. Seta, przy pierwszym podejściu zakończył asem McCarthy (28:26).

Początek trzeciej odsłony by wyrównany: 2:2, 4:4, 5:5. Chwilę później przyjezdni odskoczyli na 8:5, 11:6. 16:9. Po ataku Kewina Sasaka mistrzowie prowadzili 21:14. Set powoli zmierzał do końcowego rozstrzygnięcia. Sasak zakończył atak na 24:17, a w kolejnej akcji blokiem zapunktował Leon (25:17).

Mecz zakończył się wygraną Bogdanki LUK Lublin 3:0. MVP wybrany został Marcin Komenda.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Bogdanka LUK Lublin 0:3 (16:25, 26:28, 17:25)

Politechnika: Lipiński (4), Popiela (3), Ebadipour (7), De Cecco (2), Indra (14), Adamczyk (7), Masłowski (libero) oraz Kiedos (2), Jeanlys, Kowalski, Nowak (1).

Bogdanka LUK: Henno (5), Komenda (5), Leon (16), Grozdanow (8), McCarthy (7), Sasak (14), Hoss (libero) oraz Gyimah, Malinowski, Young (4).