Będzie na czym grać. Kupują nowy fortepian za prawie 360 tysięcy

Trudno było o lepszy moment na taki zakup. Tuż po zakończeniu konkursu chopinowskiego, w tym tygodniu do Puław przetransportowano wykonany w tym roku, pachnący nowością, koncertowy fortepian. Instrument klasy mistrzowskiej posiada m.in. belkowanie ze świerku wysokogórskiego, drewniane białe klawisze z nakładkami imitującymi kość słoniową, czarne z drewna hebanowego. Wartość takiego sprzętu to bagatela 359 tys. zł. Dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Puławach dostarczyła go firma Magnus z Zamościa - jedyny oferent w ogłoszonym dwa tygodnie temu przetargu.

Umowa na zakup fortepianu, jak zaznacza dyrekcja puławskiej placówki, nie została jeszcze podpisana. Instrument do wtorku, 28 października, pozostaje w fazie testów. Na razie wszystko wskazuje na to, że te zakończą się pozytywnie.

- Dotychczas mieliśmy stary, dziesięcioletni fortepian Kawai, średniej klasy. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu konkursach i muszą być do nich dobrze przygotowani. Sami również organizujemy koncerty, więc ten zakup na pewno był uzasadniony - tłumaczy Marzena Wiśniewska, wicedyrektor muzycznej szkoły i pianistka.

Jak dodaje, nowy Shigeru Kawai to o wiele lepszy instrument pod niemal każdym względem. Wicedyrektor miała już okazję go wypróbować.

- Bardzo fajnie się na nim gra i naprawdę pięknie brzmi. Daje pianiście więcej możliwości wydobywania dźwięku, oferuje szersze spektrum. Z łatwością można zagrać na nim dużo głośniej lub dużo ciszej. Poza tym ma nieco inną barwę, niż nasz poprzedni fortepian, a matowe wykończenie klawiszy zapewnia większą przyczepność. Ważny jest także dość lekki mechanizm, co jest ważne szczególnie dla naszych najmłodszych uczniów - ocenia nasza rozmówczyni.

Koncertowy fortepian dla puławskiej placówki zostanie sfinansowany z dotacji Centrum Edukacji Artystycznej podlegające pod resort kultury. Co ważne, jego zakup to nie koniec inwestycji szkoły z ul. Partyzantów.

- W przyszłym roku chcemy wymienić 10 pianin, które są już bardzo stare. Na te pianina i fortepian łącznie przeznaczymy ok. 700 tys. zł. Warto to robić, bo nasi uczniowie zasługują na najlepszy sprzęt. W ciągu dwóch ostatnich lat, startując w konkursach, zdobyli 120 nagród, w tym wiele właśnie w klasie fortepianu - wylicza dyrektor PSM w Puławach, Jurand Przewłoka.

Kto wie, być może w przyszłości, dzięki takim inwestycjom ja te, Puławy doczekają się finalistów konkursu chopinowskiego. Przypominamy, że w tym roku piątą nagrodę zdobył Polak, Piotr Alexewicz z Wrocławia. XIX edycję Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wygrał natomiast Amerykanin Eric Lu o tajwańsko-chińskich korzeniach przed Kevinem Chenem z Kanady i Zitongiem Wangiem z Chin.