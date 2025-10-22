Prokuratura zbada sprawę miejsca zamieszkania pięciu radnych. Mówią: To działanie polityczne

22 października w lubelskiej siedzibie Nowej Lewicy odbyła się konferencja prasowa, podczas której przewodniczący Piotr Zawrotniak i wiceprzewodniczący Wiktor Sawicki, liderzy lokalnych struktur tej partii, ogłosili, że zawiadomili Prokuraturę Rejonową w Lublinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pięć lubelskich radnych z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka.

To efekt ubiegłorocznej publikacji dziennikarzy portalu Jawny Lublin, którzy - powołując się na zrobione z ukrycia zdjęcia, wpisy z ksiąg wieczystych, oświadczenia majątkowe i prywatne profile na mediach społecznościowych – dowodzili, że Marta Gutkowska, Kamila Florek, Monika Kwiatkowska, Anna Ryfka i Magdalena Szczygieł-Mitrus posiadają nieruchomości poza terenem Lublina, gdzie na co dzień żyją.

Z artykułu wynikało, że Gutkowska mieszka w Snopkowie, Florek w Elizówce, Kwiatkowska w Jakubowicach, Ryfka w Wólce, a Szczygieł-Mitrus w Turce. Kodeks wyborczy stanowi zaś, że kandydat, a następnie radny powinien stale zamieszkiwać, a nie tylko być zameldowany, na terenie gminy, w której został wybrany.

W odpowiedzi na te zarzuty radne oświadczyły, że mieszkają w Lublinie, a podczas sesji rady miasta 21 listopada prezydencki klub, wykorzystując większość w radzie, zagłosował na korzyść polityczek. Następnie sprawą zajął się wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, którego służby nie znalazły jednak podstaw prawnych do wygaszenia radnym mandatów.

Piotr Zawrotniak i Wiktor Sawicki z Nowej Lewicy uważają, że sprawa nie została zamknięta.

- Nie możemy przymykać oczu na wątpliwości związane z przestrzeganiem prawa. Chcemy być uczciwi. Wojewoda i przewodniczący Rady Miasta stwierdzili, że nie mają narzędzi prawnych, żeby właściwie wyjaśnić tę kontrowersyjną i bulwersującą sprawę. Ale wizerunek Lublina nie powinien być nią obciążony. Prosimy więc prokuraturę o przesłuchanie radnych, wobec których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa – przekazali politycy NL.