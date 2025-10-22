Armia już tego nie potrzebuje. Można kupić sobie wojskowy sprzęt

Pisemny przetarg został ogłoszony, a rozstrzygnięty ma zostać w piątek, 31 października. Oferty można będzie skłądać jeszcze tego dnia do godz. 11.30.

– Gorąco zachęcamy do udziału w przetargu. Zyski ze sprzedaży mienia AMW zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego kupowany jest nowoczesny sprzęt dla polskiej armii – mówi Michał Marciniak, zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie.

Co ciekawego jest do wzięcia? Np. łódź patrolowa harpun 550 z silnikiem zaburtowym i przyczepa do niej. Cena wywoławcza za komplet to 13 tys. zł. Najdroższy z wystawionych (22 tys. zł) jest natomiast agregat prądotwórczy WOLA o mocy 250 kW.

Wojsko pozbywa się również ciągników Ursus, opryskiwacza polowego czy kosiarki płozowej. Na nabywców czekają również m.in. betoniarki elektryczne. Wycenione na 300 i 800 zł. Są też w ofercie samochody, np. honkery z wyciągarkami w wersji 2000 oraz 2324. Żeby je kupić należy złożyć ofertę na minimum 12 tys. zł. Zdecydowanie niższe ceny (od 3 do 3,4 tys. zł) mają samochody opel vectra II 1.8 z 2005 roku i volvo S40 1.6 z 2000 r.

Do kupienia jest też sporo części zamiennych, ale też np. powietrzny barwnik do dymów w kolorze czerwonym. Pakiet 13 beczek wyceniono na 800 zł.

Wszystkiemu, co jest w ofercie potencjalni nabywcy mogą przyjrzeć się z bliska. To będzie możliwe w czwartek 23, ale także 27 i 28 października (godz. 8-14) w siedzibie lubelskiego oddziału AMW przy ul. Łęczyńskiej 1. Pełna oferta znajduje się natomiast na stronie internetowej.

Przypominamy ponadto, że pod tym samym adresem funkcjonuje otwarty we wtorki i czwartki (w godz. 12-16) sklep AMW, który w ofercie ma np. wojskowe swetry, buty wojskowe, kurtki, szalokominiarki, rękawice, a także kompasy czy menażki.