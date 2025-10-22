Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Brazylijski napastnik pomaga Grafowi Chodywańce w sukcesach w zamojskiej klasie okręgowej

Marcos Vinicius Riberio Do Prado jest jedną z najjaśniejszych postaci Grafa Chodywańce w tym sezonie
Marcos Vinicius Riberio Do Prado jest jedną z najjaśniejszych postaci Grafa Chodywańce w tym sezonie (fot. Graf Chodywańce/facebook)

Graf Chodywańce rozgrywa kapitalną rundę w „najciekawszej lidze świata”. Zespół trenera Bohdana Bławackiego po ostatniej wygranej nad BKS Bodaczów wskoczył na drugie miejsce w tabeli. Duża w tym zasługa Brazylijczyka Marcosa Viniciusa Riberio Do Prado, którego w klubie nazywają po prostu „Marquinhos”

21-latek z Kraju Kawy w ostatnim, wyjazdowym meczu przeciwko ekipie z Bodaczowa najpierw co prawda zmarnował rzut karny, ale później trafił z gry i zapewnił swojej drużynie niezwykle cenne zwycięstwo. Dzięki temu Graf po 11. kolejkach z dorobkiem 29 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli i ustępuje jedynie notującej kapitalną jesień Victorią Łukowa.

Sprowadzenie Marcosa Viniciusa do drużyny okazało się strzałem w „dziesiątkę”. A w ogóle skąd w Chodywańcach wziął się Brazylijczyk?

– Nie ma co ukrywać, że w tym transferze jest spora zasługa naszego trenera Bohdana Bławackiego – mówi Paweł Mroczkowski, prezes Grafa. – Transfer zawodnika z drugiego końca świata zawsze niesie za sobą spore ryzyko. Nie chodzi o same umiejętności, ale fakt, jak taki piłkarz zaaklimatyzuje się w zupełnie nowym dla siebie środowisku. Na szczęście ten proces przebiegł bardzo dobrze i „Marquinhos”, bo tak go nazywamy, czuje się u nas bardzo dobrze – dodaje prezes wicelidera zamojskiej klasy okręgowej.

„Marquinhos” do tej pory strzelił 16 bramek [źródło aplikacja m.pzpn] i jest najlepszym strzelcem w zamojskiej klasie okręgowej.

– Głównymi jego atutami naszego napastnika są szybkość i technika, co nie powinno chyba nikogo dziwić. Nie ma imponujących warunków fizycznych, ale powyższe cechy pozwalają mu brylować w „najciekawszej lidze świata” – uśmiecha się prezes Mroczkowski i zdradza też jaki 21-latek jest poza boiskiem. – Poza piłkarskimi umiejętnościami jest to zawodnik bardzo poukładany. Jest bardzo religijną i rodzinną osobą. Może zabrzmi to nieco nieskromnie, ale wraz z trenerem Bławackim pomogliśmy mu się odnaleźć w naszym regionie. Marquinhos może brylować na boisku pod okiem trenera, a do tego podjął pracę i jest z tego bardzo zadowolony. Widać też, że choć jest daleko od domu pamięta o swojej rodzinie i wspiera ją finansowo – opowiada o swoim brazylijskim napastniku prezes Grafa.

Do końca sezonu jeszcze daleko, ale jeśli Brazylijczyk utrzyma taką formę to być może nie zagrzeje długo miejsca w Chodywańcach, bo zgłoszą się po niego ekipy z wyższych poziomów rozgrywkowych. W klubie zachowują jednak spokój.

– Relacje trenera Bławackiego, moje i Marquinhosa są wzorowe. Zdajemy sobie sprawę, że poprzez dobrą grę nasz napastnik zwróci na siebie uwagę klubów z wyższych lig. Jesteśmy jednak spokojni i wiemy, że jeśli pojawią się takowe oferty, to żadna ze stron nie będzie robić wobec siebie tajemnic – zapewnia Mroczkowski.

W najbliższej kolejce wicelider tabeli zmierzy się u siebie w ostatnim w tabeli Potokiem Sitno.

piłka nożna zamojska klasa okręgowa piłka nożna mężczyzn Graf Chodywańce

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA
11. KOLEJKA

Wyniki:

BKS Bodaczów - Graf Chodywańce 0-1
Victoria Łukowa - Roztocze Szczebrzeszyn 1925 3-1
Omega Stary Zamość - Huragan Gmina Hrubieszów 0-2
Huczwa Tyszowce - Sparta Łabunie 0-4
Pogoń 96 Łaszczówka - Korona Łaszczów 5-0
Gryf Gmina Zamość - Andoria Mircze 0-1
Olimpiakos Tarnogród - Grom Różaniec 6-3
Błękitni Obsza - Potok Sitno 6-2

Tabela:

1. Victoria 11 33 38-4
2. Graf 11 29 27-7
3. Bodaczów 11 27 37-9
4. Andoria 11 23 25-10
5. Gryf 11 19 34-17
6. Huczwa 11 18 25-23
7. Huragan 11 17 20-22
8. Grom 11 15 30-35
9. Pogoń 11 14 22-23
10. Korona 11 13 17-27
11. Omega 11 12 27-25
12. Olimpiakos 11 9 24-41
13. Sparta 11 9 15-37
14. Błękitni 11 9 13-22
15. Roztocze 11 5 10-31
16. Potok 11 1 13-44

