Nie wyrobił się na zakręcie. Dachowanie na alei Tysiąclecia

Przyczyną tego zdarzenia prawdopodobnie była prędkość - zbyt wysoka w stosunku do umiejętności kierowcy. 47-latek z Puław jadąc aleją Tysiąclecia od strony drogi ekspresowej w kierunku ronda turbinowego na zakręcie stracił panowanie nad swoim BMW. Auto uderzyło w betonową barierę, a następnie przewróciło się na bok.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Pogotowie zabrało kierowcę oraz jego 48-letnią pasażerkę do szpitala specjalistycznego przy ul. Bema w Puławach. Z naszych informacji wynika, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Oboje to mieszkańcy Puław.

Przed blisko trzy godziny droga była zablokowana w obydwu kierunkach. Obecnie ruch na al. Tysiąclecia prowadzony jest wahadłowo, a jeszcze przed godz. 17 utrudnienia mają się zakończyć.