Posłanka spod Biłgoraja nową wiceminister. "Liczę na współpracę z rolnikami"

Posłanka spod Biłgoraja zajęła miejsce Michała Kołodziejczaka, który w czerwcu podał się do dymisji. W środę Gromadzka opublikowała wpis, w którym dziękuje premierowi za zaufanie.

„Obejmuję funkcję Wiceministra Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dużą nadzieją na podjęcie współpracy z Ministrem Stefanem Krajewskim, pracownikami resortu oraz podległych mu instytucji” - wskazuje i dodaje, że liczy też na dobrą współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi. „Przede wszystkim liczę na współpracę z rolnikami. Moje działania wyznaczyły już kierunki rozwiązywania problemów z którymi mierzą się dzisiaj rolnicy i środowiska wiejskie”- podkreśla i ma nadzieję na szybkie rozpoczęcie rozmów o zmianach poprawiających sytuację na wsi.

W resorcie parlamentarzystka będzie odpowiedzialna za rynki rolne, gospodarstwa indywidualne, rolnictwo ekologiczne, wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej oraz rozwój lokalnych rynków żywnościowych. Gromadzka z KO związana jest od 2010 roku, działała na wielu szczeblach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ma wykształcenie prawnicze. W Sejmie zasiada od 2023 roku, zdobyła 10 710 głosów i pracuje w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w komisjach społecznych. Poza tym, wraz z mężem prowadzi certyfikowane ekologiczne gospodarstwo rolne o powierzchni 8 hektarów.

Przypomnijmy, że resortem kieruje Stefan Krajewski (PSL), a wiceministrem jest też pochodzący z Lubelszczyzny Jacek Czerniak z Lewicy.