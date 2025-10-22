Kolejne cztery odcinki dróg wojewódzkich do remontu

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano dziś kolejne umowy na realizację remontów dróg wojewódzkich nr 807, 811, 819 i 824. Łączna wartość inwestycji to blisko 7 milionów złotych.
– Każda z tych inwestycji ma ogromne znaczenie dla mieszkańców. Remonty w Łukowie, Hańsku, Zakalinkach czy Uściążu to dowód na trwałość i rzetelne planowanie naszej infrastruktury. Lubelskie inwestuje równomiernie – od północy po południe regionu, łącząc lokalne potrzeby z długofalową strategią rozwoju – podkreślił Piotr Breś, wicemarszałek Województwa Lubelskiego.
Zakres inwestycji
Remonty obejmą cztery odcinki dróg wojewódzkich:
- Powiat łukowski – droga wojewódzka nr 807, ul. Żelechowska w Łukowie (1,976 km).
Wartość zadania: 1 mln zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno–Drogowych z Łukowa.
Termin realizacji: 35 dni od podpisania umowy.
- Powiat bialski – droga nr 811 na odcinku Zakalinki – Konstantynów (1,495 km).
Wartość: 1,8 mln zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego TreDROM z Białej Podlaskiej.
Czas realizacji: 45 dni.
- Powiat włodawski – droga nr 819 w miejscowości Hańsk (1,6 km).
Wartość: 1,1 mln zł.
Wykonawca: FEDRO z Osiecka.
Termin realizacji: 50 dni.
- Powiat opolski – droga wojewódzka nr 824 na odcinku Skowieszynek – Uściąż (2,4 km).
Wartość: 2,9 mln zł.
Wykonawca: WOD-BUD z Kraśnika.
Czas realizacji: 30 dni.
Zakres robót
Wszystkie inwestycje obejmą podobny zakres prac:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- frezowanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowych warstw bitumicznych,
- utwardzenie poboczy, korektę i remont zjazdów,
- prace przy odwodnieniu drogowym,
- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.
W miejscach wymagających dodatkowych zabezpieczeń zamontowane zostaną bariery energochłonne oraz inne elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Poprawa infrastruktury w regionie
Realizacja czterech kolejnych inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego 7,476 km dróg wojewódzkich, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i usprawni komunikację lokalną oraz regionalną.
W tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie planuje podpisanie jeszcze pięciu umów na remonty dróg wojewódzkich.
Umowę na te zadani podpisali: Piotr Breś – wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Ryszard Szczygieł – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dariusz Szustek – starosta powiatu łukowskiego, Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW oraz przedstawiciele ze strony wykonawców
ZDW Lublin