Sport
Lubię to! 142 tys. czwartek, 4 września 2025 r.
Reprezentacja

Dzisiaj
7:14
Reprezentacja

Holandia - Polska. Gdzie oglądać debiut Jana Urbana w roli selekcjonera? Transmisja w TV i internecie

(fot. PAP/Michał Meissner)

Dzisiaj Jan Urban zadebiutuje jako selekcjoner reprezentacji Polski. Dowodzeni przez niego Biało-Czerwoni o godzinie 20.45 w ramach kolejnego meczu eliminacyjnego do przyszłorocznego mundialu zmierzą się na wyjeździe z Holandią

Polacy do tej pory rozegrali trzy spotkania i z dorobkiem sześciu punktów zajmują dopiero trzecie miejsce w grupie G. W marcu nasza reprezentacja pokonała 1:0 Litwę, a następnie wygrała 2:0 z Maltą, ale mówiąc łagodnie nie zachwyciła swoją grą. Natomiast w czerwcu drużyna dowodzona przez Michała Probierza przegrała na wyjeździe z Finlandią. Po tej porażce z posadą selekcjonera pożegnał się Probierz, a jego następcą został Jan Urban.

Nowy selekcjoner od razu miał dużo pracy, bo musiał namówić do powrotu do gry w kadrze Roberta Lewandowskiego (gwiazdor FC Barcelony zrezygnował z gry w kadrze przed meczem z Finami zapowiadając, że nie zagra już więcej z orzełkiem na piersi dopóki zespół będzie prowadzić Probierz). 63-latkowi udało się porozumieć z Lewandowskim, którego mianował ponownie kapitanem reprezentacji. Do gry w kadrze wrócił także Kamil Grosicki. Co ciekawe zawodnikowi oficjalnie podziękowano za grę w reprezentacji szóstego czerwca w trakcie meczu z Mołdawią, ale jak się okazało Urban nadal potrzebuje go w drużynie.

Biało-Czerwoni wrześniowe zgrupowanie rozpoczęli w poniedziałek, a w środę wylecieli do Rotterdamu, by w czwartek zagrać z faworytem grupy G Holandią. „Oranje” zajmują obecnie drugie miejsce w grupie z dorobkiem sześciu punktów, a o jedno „oczko” wyprzedza ich Finlandia. Jednak zespół ze Skandynawii zagrał już cztery spotkania, a podopieczni Ronalda Koemana ledwie dwa.

Nie ma co ukrywać, że faworytem czwartkowej potyczki będą bezsprzecznie Holendrzy, choć pewne problemy zdrowotne dotknęły ostatnio Frenkiego de Jonga i Memphisa Depaya. – Obaj robili nieco mniej na treningu, ale mam nadzieję, że będę mógł z nich skorzystać – zdradził Koeman.

Ze względu na wysoko notowanego Jan Urban może mieć bardzo trudny debiut w roli selekcjonera. Wszyscy zdają sobie sprawę, że o wygraną w czwartek będzie niezwykle trudno, a już sam remis byłby dla Polski świetnym wynikiem. Jak poradzą sobie Biało-Czerwoni w rywalizacji z jedną z najlepszych drużyn globu? Transmisja spotkania, które odbędzie się w Rotterdamie rozpocznie się o 20.45. Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP 1, TVP Sport i w internecie pod adresem sport.tvp.pl

Azoty Puławy pokonały Handball Stal Mielec w rzutach karnych

Motor Lublin w piątek zaprasza do Lubartowa na sparing i piknik

Grzegorz Bonin (Lewart Lubartów): Awans? Na III ligę trzeba trzy-cztery razy większego budżetu

Koniec procesu w sprawie nieodpowiedniego transportu tygrysów. Wyrok dla organizatora i kierowcy

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej wydał dzisiaj wyrok ws. transportu tygrysów z Włoch do Rosji w nieodpowiednich warunkach. Organizator i kierowcy usłyszeli kary więzienia w zawieszeniu, a weterynarze zostali uniewinnieni. Ciężarówka utknęła w 2019 r. na granicy z Białorusią. Jedno ze zwierząt nie przeżyło.
Atak Rosji na Ukrainę. Dwukrotnie naruszono przestrzeń powietrzną Polski

Podczas zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę nocą z wtorku na środę dwukrotnie została naruszona przestrzeń powietrzna Polski - przyznał dzisiaj Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła.
Górnik Łęczna sparował z Pogonią Szczecin i poniósł minimalną porażkę

W czasie przerwy w rozgrywkach dwóch najwyższych szczebli w Polsce spowodowanej meczami reprezentacji narodowych Górnik Łęczna rozegrał kolejny w tym sezonie mecz kontrolny. W czwartkowe przedpołudnie podopieczni trenera Macieja Stolarczyka zmierzyli się w Szczecinie z tamtejszą Pogonią i przegrali 1:2
Górki Czechowskie – korzyści dla miasta w rękach radnych 

W ubiegłym tygodniu Urząd Miasta poinformował o podpisaniu z właścicielem terenu górek czechowskich umowy urbanistycznej, która jest efektem złożonego w ubiegłym roku przez inwestora wniosku w ramach procedury Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. Przedstawiamy główne zapisy umowy, której celem jest zagospodarowanie po wielu latach terenu górek czechowskich.

Przyjechał do pracy. "Dorabiał" okradając skarbonki w sanktuarium

Przyjechał do powiatu bialskiego na lato, pracował w jednym z gospodarstw. A w wolnych chwilach kradł. Szczególnie upodobał sobie skarbonkę w sanktuarium. Zatrzymali go policjanci z Janowa Podlaskiego.
32-latek nakradł złota na 100 tysięcy. Wpadł w Lublinie

Rzeszowianin kradł w całym kraju. Jego ofiarą padali jubilerzy. W Lublinie trafił na sprytne ekspedientki, dzięki którym policyjni wywiadowcy szubko go ujęli.
Kierująca w... piżamie, pasażer w... szlafroku. Bo chcieli przejechać się przed snem

Zwrócili na siebie uwagę ubiorem, ale to nie dlatego 68-latka, która na przejażdżkę zabrała 78-letniego pasażera ma kłopoty. Okazało się, że kobieta postanowiła przejechać się przed snem, mimo iż była nietrzeźwa.
Łada 1945 Biłgoraj i Tomasovia Tomaszów Lubelski grają dalej w Pucharze Polski

W środę odbyły się mecze w ramach trzeciej rundy Pucharu Polski w grupie Zamość. Problemów z awansem nie miała zarówno Łada 1945 Biłgoraj jak i Tomasovia Tomaszów Lubelski
Małe też są ważne. Miasto remontuje kolejne ulice

Na Rymarskiej roboty drogowe wkroczyły w decydującą fazę. Na Wąskiej ruszą za jakiś czas. Włodawa sukcesywnie remontuje kolejne ulice w mieście. "Inwestycje mają poprawić komfort i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów" - zapewniają urzędnicy.
