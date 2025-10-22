Pracodawco, pomyśl o sobie i pracowniku. PUP da ci pieniądze na szkolenie

Do rozdysponowania są w tym momencie środki na kształcenie ustawiczne z limitu podstawowego (150 tys. zł) i rezerwy (680 tys. zł) Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Warunek jest taki, że o dofinansowanie może ubiegać się pracodawca zatrudniający nawet na część etatu co najmniej jednego pracownika. Uzyskać można nawet 100 procent dofinansowania kosztów szkolenia. To może być maksymalnie trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, a więc ok. 24 tys. zł na osobę. – Co istotne, w tym roku nie ma jeszcze limitu środków przyznanych na firmę, a zatem jeden pracodawca może skorzystać z pieniędzy na szkolenie kilku swoich pracowników – podkreśla Katarzyna Kimak, wicedyrektor PUP w Zamościu.

Dodaje, że od początku tego roku z tej formy wsparcia skorzystało już wielu współpracujących z urzędem pracodawców. – Z limitu podstawowego, który wynosił dla nas na 2025 rok blisko 2,3 mln zł zostało nam już niewiele środków, ale z rezerwy jeszcze sporo. Warto z nich skorzystać – zachęca dyrektor Kimak.

Składając wniosek należy pamiętać, aby działania, na które ma być przeznaczone dofinansowanie były zgodne z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok. To np. wsparcie rozwoju umiejętności i kwalifikacji w zawodach określonych jako deficytowe w powiecie czy województwie czy też w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy albo np. szkolenie osób po 50 roku życia lub niepełnosprawnych. Oczywiście profil szkolenia powinien być związany z zakresem obowiązków danej osoby.

We wniosku należy wskazać konkretny podmiot szkoleniowy, a samo kształcenie powinno zostać sfinansowane i rozpocząć się przed końcem tego roku.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można wyczytać na stronie internetowej PUP Zamość albo też zasięgnąć ich telefonując tam pod nr 84 638 33 61 i rozmawiając z pracownikami, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości i udzielą wskazówek.