Cyrulicy – sklep, który zna tajemnice prawdziwych brodaczy

(fot. zdjęcie pochodzi ze strony Klienta)

Cyrulicy to przestrzeń, w której dostępne jest rzemiosło, a codzienny rytuał pielęgnacji może stać się chwilą dbania o siebie. Tutaj każdy produkt ma określony charakter. Od naturalnych olejków po precyzyjnie wykonane akcesoria – wszystko tworzone jest z myślą o tych, którzy chcą, by ich broda wyglądała elegancko i była zadbana.

Sztuka pielęgnacji, która zaczyna się od zaufania

Broda to element wizerunkuświadczący o stylu i dojrzałości. Każdy, kto ją nosi, wie, że zadbany zarost jest istotny dla wyglądu. Jednak, by broda naprawdę prezentowała się dobrze, potrzebuje odpowiedniej troski. I tu właśnie zaczyna się historia Cyrulików – miejsca stworzonego z myślą o mężczyznach, którzy cenią jakość, tradycję i detale. Cyrulicy to sklep dla brodaczy, w którym codzienna pielęgnacja może stać się rytuałem. To tu znajdziesz kosmetyki do brody, które pielęgnują i pomagają utrzymać pożądany wygląd. Od odżywczych olejków, przez nawilżające balsamy, po perfekcyjnie zaprojektowane akcesoria – każdy produkt jest dopracowany tak, by dostarczyć tego, czego broda potrzebuje: nawilżenia, miękkości i eleganckiego wyglądu. To miejsce, w którym pielęgnacja brody staje się świadomą czynnością, a mężczyzna może na nowo odkryć przyjemność dbania o siebie – z klasą, spokojem i charakterystycznym zapachem.

Filozofia marki Cyrulicy – rzemiosło w nowoczesnym wydaniu

Cyrulicy oferują produkty, aby przypomnieć, że pielęgnacja to świadomy wybór. Marka powstała z zamiłowania do tradycji barberskiej – tej dawnej sztuki, w której liczył się kunszt, zapach naturalnych olejów i precyzja każdego ruchu dłoni. Dziś Cyrulicy łączą to rzemieślnicze podejście z nowoczesnym spojrzeniem na potrzeby współczesnego mężczyzny. W ich ofercie znajdziesz kosmetyki do brody i włosów, tworzone z dbałością o detale – od przemyślanych receptur po elegancki, minimalistyczny design opakowań. Każdy produkt powstaje z myślą o komforcie i codziennej możliwości pielęgnacyjnej. Marka stawia na naturalne składniki i dopracowane kompozycje zapachowe, które tworzą subtelny zapach. Marka oferuje jakość, estetykę i doświadczenie, które budują zaufanie, a pielęgnacja jest świadomym rzemiosłem opartym na prostocie, autentyczności i klasie.

Mycie i pielęgnacja brody – podstawa codziennego rytuału

Mycie i pielęgnacja brody – podstawa codziennego rytuału Każdy rytuał ma swój początek – w przypadku brody jest nim oczyszczanie. To moment, w którym mężczyzna staje przed lustrem i rozpoczyna codzienną pielęgnację. W sklepie Cyrulicy mycie brody to świadomy wybór produktów stworzonych z myślą o komforcie i przyjemności. Szampony i mydła do brody opracowano tak, by delikatnie usuwały zanieczyszczenia, nie naruszając naturalnej równowagi skóry. Zawarte w nich składniki pochodzenia roślinnego sprawiają, że pielęgnacja staje się łagodna i przyjemna, a zapach – odświeżający, ale nie przytłaczający. Cyrulicy wiedzą, że zarost wymaga innego podejścia niż włosy na głowie. Dlatego ich formuły opracowano z myślą o specyfice męskiego zarostu, by wspierać jego codzienną kondycję i podkreślać jego naturalny charakter. W ofercie znajdziesz różnorodne kompozycje zapachowe – od świeżych, ziołowych tonów po głębsze, drzewne nuty – tak, by każdy brodacz mógł odnaleźć ten, który najlepiej oddaje jego styl. Codzienne mycie brody to chwila spokoju, która wprowadza harmonię w poranek. To prosta czynność, która w rękach mężczyzny staje się świadomym rytuałem – gestem troski. A produkty Cyrulików pozwalają, by ten rytuał miał nie tylko sens, ale i klasę.

olejki do brody (fot. zdjęcie pochodzi ze strony Klienta)

Odżywianie i regeneracja – balsamy i olejki dla wymagających

Każdy brodacz wie, że pielęgnacja nie kończy się na oczyszczeniu. To dopiero początek drogi, której kolejnym etapem jest nawilżenie i odżywienie zarostu. To moment, w którym broda nabiera charakteru – miękkości, formy i subtelnego zapachu. W ofercie Cyrulików znajdziesz olejki i balsamy do brody, tworzone z myślą o mężczyznach, którzy cenią jakość i rytuał. Formuły oparte na naturalnych olejach, takich jak jojoba, arganowy, makadamia czy baobab, mogą pomóc utrzymać zarost w dobrej kondycji. Każdy z tych składników ma swoje zadaniewspieranie delikatności, lekkości, subtelnego blasku. To przemyślana harmonia, dzięki której codzienna pielęgnacja staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Balsamy Cyrulików to idealny wybór dla tych, którzy chcą nadać brodzie kształt i porządek bez utraty naturalności. Ich konsystencja pozwala na łatwe rozprowadzenie, a kompozycje zapachowe zostały dobrane tak, by towarzyszyć. To subtelna elegancja zamknięta w słoiczku – efekt doświadczenia, rzemiosła i wyczucia stylu. Olejki do brody to z kolei esencja prostoty i klasy. Wystarczy kilka kropel, by wprowadzić do codziennego rytuału dbanie o siebie – niewymuszone, naturalne, prawdziwe. Bo właśnie taki jest duch Cyrulików: pielęgnacja z szacunkiem do detalu, zapachu i tradycji, ale bez pośpiechu i zbędnych obietnic.

Akcesoria do brody – narzędzia z charakterem

Za każdą dobrze ułożoną brodą stoi nie tylko dobry balsam czy olejek, ale także odpowiednie narzędzie. Prawdziwy brodacz wie, że pielęgnacja brody to sztuka wymagająca precyzji – a precyzja zaczyna się od detali. W ofercie Cyrulików znajdziesz akcesoria do brody, które łączą funkcjonalność z estetyką. Każdy kartacz, ręcznik czy szczotka zaprojektowano tak, by codzienny rytuał czesania, przycinania i modelowania był nie tylko skuteczny, ale też przyjemny. Drewniane uchwyty, naturalne włosie i dopracowana forma sprawiają, że te narzędzia mają funkcjonalne znaczenie. W ofercie nie zabrakło także rozwiązań dla tych, którzy kierują się określonymi wartościami. Cyrulicy oferują wegańskie kartacze, które doskonale imitują naturalne włosie i pozwalają na komfortowe rozczesywanie nawet gęstego zarostu. Każdy produkt jest przemyślany tak, by sprostać oczekiwaniom zarówno początkujących brodaczy, jak i tych, którzy swój zarost traktują jak znak rozpoznawczy. Nie chodzi tu o zwykłą pielęgnację – chodzi o przyjemność z rytuału. O moment, w którym ruch szczotki staje się spokojnym gestem, a broda nabiera formy, której nie da się pomylić z żadną inną. 

Zestawy prezentowe – elegancja zamknięta w pudełku

Są prezenty, które cieszą przez chwilę, i takie, które zostają z nami na dłużej – jak dobrze dobrany rytuał pielęgnacji. Cyrulicy stworzyli zestawy prezentowe dla brodaczy, które łączą w sobie estetykę, funkcjonalność i wysoką jakość. To propozycja dla tych, którzy chcą podarować coś więcej niż przedmiot – chcą przekazać styl i dbałość o detale. Każdy zestaw to starannie skomponowany komplet produktów, w którym olejki, balsamy, szampony, tworzą spójną całość. Zamknięte w eleganckim, ozdobnym opakowaniu, prezentują się wyjątkowo – zarówno w domowej łazience, jak i w roli upominku dla mężczyzny, który ceni klasę i indywidualność. To prezent, który nie potrzebuje słów. Jego siła tkwi w prostocie: w zapachu, dotyku drewna szczotki, subtelnym połysku metalu i designie, który mówi sam za siebie. Cyrulicy wierzą, że elegancja nie polega na przepychu, lecz na harmonii między funkcją a formą. Dlatego ich zestawy to nie tylko produkty – to zaproszenie do świata, w którym pielęgnacja staje się przyjemnym rytuałem, a każdy gest nabiera znaczenia. W świecie pełnym pośpiechu Cyrulicy przypominają, że prawdziwa pielęgnacja to chwila spokoju i dbałość o detale. Ich produkty i akcesoria powstają z myślą o mężczyznach, którzy cenią styl, jakość i autentyczność. To marka, która nie tylko dba o zarost, ale też pielęgnuje coś więcej – codzienny rytuał, w którym broda staje się symbolem charakteru.

Jak pracować z linią Cyrulików w salonie?

Dla barbera liczy się rytuał – powtarzalny, uporządkowany i przemyślany proces, w którym każdy etap ma znaczenie. Marka Cyrulicy doskonale wpisuje się w ten sposób pracy, oferując produkty, które tworzą spójny system usługowy: od przygotowania włosów i zarostu, po ich wykończenie i pielęgnację domową.

1. Mycie i przygotowanie

Każda usługa zaczyna się od oczyszczenia i przygotowania zarostu lub włosów. Cyrulicy oferują szampony i mydła stworzone z myślą o codziennej pracy barbera – łatwe w użyciu, przyjemne w aplikacji, a przede wszystkim spójne z pozostałymi produktami marki. To pierwszy krok w budowaniu profesjonalnego doświadczenia, które klient zapamięta od pierwszego dotknięcia pędzla czy mydlin.

2. Pielęgnacja i układanie

Po etapie przygotowania przychodzi czas na stylizację. W zależności od rodzaju zarostu i preferencji klienta, barber może sięgnąć po olejek, balsam, pomadę, krem czy glinkę – wszystkie zaprojektowane tak, by współpracowały ze sobą i ułatwiały dopasowanie produktu do indywidualnego rytuału pracy. Każdy element ma swoje miejsce – nic nie jest przypadkowe, a efekt końcowy to zasługa dobrze dobranego procesu, nie obietnic.

3. Wykończenie i rekomendacja

Ostatni etap to moment, w którym barber nadaje fryzurze lub brodzie finalny kształt i charakter. To również chwila rozmowy z klientem – o zapachu, rytuale pielęgnacji czy produktach, które może stosować w domu. Cyrulicy stawiają na naturalne przejście od profesjonalnej usługi do codziennej pielęgnacji.

4. Ekspozycja w salonie

Marka dba o to, by produkty dobrze prezentowały się również na półce salonu. Ich estetyka – surowa, minimalistyczna, z nutą barberskiego klimatu – idealnie wpisuje się w przestrzeń nowoczesnych zakładów. Cyrulicy zachęcają, by traktować ekspozycję nie jak sprzedaż, a przedłużenie doświadczenia z fotela. To naturalna rekomendacja, wynikająca z zaufania do marki i konsekwencji w jej stosowaniu.

Praca barbera to nie tylko technika, ale i rytuał, w którym liczy się każdy detal – zapach, dotyk, rozmowa, sposób aplikacji. Właśnie dlatego ich linia to nie tylko zestaw produktów, lecz narzędzie do budowania atmosfery, zaufania i stylu pracy.

Składniki i etyka - to, co ważne dla świadomego barbera

Za każdą marką stoją wartości, które ją definiują. W przypadku Cyrulików tym fundamentem jest odpowiedzialność - wobec rzemiosła, środowiska i ludzi, którzy z ich produktów korzystają każdego dnia. To właśnie dlatego marka od początku buduje swoją tożsamość w oparciu o transparentność, świadome wybory i etyczne podejście do procesu tworzenia. Formuły kosmetyków Cyrulików powstają z wykorzystaniem składników pochodzenia roślinnego. Nie chodzi tu o modne deklaracje, lecz o spójność z wartościami marki – tworzenie produktów, które są przemyślane w każdym detalu i odpowiadają realnym potrzebom użytkowników. Każdy etap, od koncepcji po gotowy produkt, jest prowadzony z tą samą rzemieślniczą konsekwencją, jaka towarzyszy pracy barbera.

Marka od początku działa w duchu cruelty-free, wykluczając testy na zwierzętach i stawiając na etyczne standardy produkcji. To podejście naturalnie wpisuje się w filozofię nowoczesnego barbera – profesjonalisty, który wybiera świadomie, kierując się nie tylko efektem końcowym, ale też tym, co stoi za marką.

Cyrulicy pokazują, że odpowiedzialność nie wyklucza profesjonalizmu – przeciwnie, jest jego częścią. To marka, która buduje zaufanie działaniem, oferując produkty tworzone z pasją, szacunkiem i dbałością o każdy szczegół.

Radni Lublina

Prokuratura zbada sprawę miejsca zamieszkania pięciu radnych. Mówią: To działanie polityczne

Do prokuratury trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pięć lubelskich radnych: Martę Gutkowską, Kamilę Florek, Monikę Kwiatkowską, Annę Ryfkę i Magdalenę Szczygieł-Mitrus. – Sprawa ich miejsca zamieszkania musi być wyjaśniona – mówią politycy Nowej Lewicy. – Są interesowni. To nagonka – odpowiadają członkinie klubu radnych prezydenta Krzysztofa Żuka.

Nie wyrobił się na zakręcie. Dachowanie na alei Tysiąclecia
na sygnale

Nie wyrobił się na zakręcie. Dachowanie na alei Tysiąclecia

Dzisiaj około godz. 13 na al. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Puławach dachowało BMW. Do szpitala trafiły dwie osoby. Obecnie ruch w miejscu kolizji odbywa się wahadłowo.

Kolejne cztery odcinki dróg wojewódzkich do remontu

Kolejne cztery odcinki dróg wojewódzkich do remontu

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano dziś kolejne umowy na realizację remontów dróg wojewódzkich nr 807, 811, 819 i 824. Łączna wartość inwestycji to blisko 7 milionów złotych.
Armia już tego nie potrzebuje. Można kupić sobie wojskowy sprzęt
galeria

Armia już tego nie potrzebuje. Można kupić sobie wojskowy sprzęt

Ciągniki, honkery, części zamienne, ale też np. łodzie, betoniarki i pługi do odśnieżania wystawia na przetarg Agencja Mienia Wojskowego. Do kupienia jest 180 pozycji wartych łącznie około 600 tys. zł.
Marcos Vinicius Riberio Do Prado jest jedną z najjaśniejszych postaci Grafa Chodywańce w tym sezonie

Brazylijski napastnik pomaga Grafowi Chodywańce w sukcesach w zamojskiej klasie okręgowej

Graf Chodywańce rozgrywa kapitalną rundę w „najciekawszej lidze świata”. Zespół trenera Bohdana Bławackiego po ostatniej wygranej nad BKS Bodaczów wskoczył na drugie miejsce w tabeli. Duża w tym zasługa Brazylijczyka Marcosa Viniciusa Riberio Do Prado, którego w klubie nazywają po prostu „Marquinhos”
Audi dla menedżera handlowego – mobilność w najlepszym stylu

Audi dla menedżera handlowego – mobilność w najlepszym stylu

Wybór odpowiedniego samochodu służbowego dla menedżera handlowego jest decyzją o strategicznym znaczeniu, która wykracza daleko poza samą kwestię transportu. Pojazd staje się mobilnym biurem, wizytówką firmy oraz przestrzenią, gdzie komfort i niezawodność bezpośrednio przekładają się na efektywność pracy. Wymagania są wysokie – auto musi być reprezentacyjne, dynamiczne, oszczędne i wyposażone w technologie ułatwiające codzienne obowiązki. Marka Audi, z jej hasłem „Przewaga dzięki technice", od lat wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując modele, które idealnie łączą prestiż z funkcjonalnością.
Otyłość to nie tylko jedzenie – rola hormonów i genów w przybieraniu na wadze

Otyłość to nie tylko jedzenie – rola hormonów i genów w przybieraniu na wadze

Otyłość to problem, który dotyka miliony ludzi na całym świecie. Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej - “nadwaga i otyłość dotyczy obecnie ponad 60% dorosłych Polaków, a co piąte dziecko ma już problem z nadmierną masą ciała” [1]. Często w mediach i poradnikach dietetycznych podkreśla się rolę złych nawyków żywieniowych i braku aktywności fizycznej, ale nauka pokazuje, że przybieranie na wadze to znacznie bardziej złożony proces. Oprócz diety i stylu życia ogromną rolę odgrywają hormony, geny i mechanizmy metaboliczne, które wpływają na to, jak organizm magazynuje energię. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego utrata wagi bywa tak trudna i jak skutecznie ją wspierać, warto poznać szerszy kontekst biologiczny tego procesu.
Cyrulicy – sklep, który zna tajemnice prawdziwych brodaczy

Cyrulicy – sklep, który zna tajemnice prawdziwych brodaczy

Cyrulicy to przestrzeń, w której dostępne jest rzemiosło, a codzienny rytuał pielęgnacji może stać się chwilą dbania o siebie. Tutaj każdy produkt ma określony charakter. Od naturalnych olejków po precyzyjnie wykonane akcesoria – wszystko tworzone jest z myślą o tych, którzy chcą, by ich broda wyglądała elegancko i była zadbana.
Pracodawco, pomyśl o sobie i pracowniku. PUP da ci pieniądze na szkolenie

Pracodawco, pomyśl o sobie i pracowniku. PUP da ci pieniądze na szkolenie

Ponad 800 tys. zł do wydania jeszcze w tym roku ma Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu. To pieniądze na szkolenia pracowników i pracodawców, które otrzymać mogą wszyscy przedsiębiorcy, nie tylko ci, którzy zatrudnili osoby kiedyś bezrobotne. Warto skorzystać, ale też pospieszyć się. Czas na składanie wniosków mija 28 października.

Pierwsza rozprawa w procesie odbyła się 22 października

Podpalili ich na stosie. Trzej mieszkańcy Chełma odpowiadają za brutalne zabójstwo

Do tragedii doszło w marcu tego roku w jednym z chełmskich mieszkań przy ul. Narutowicza. Według ustaleń prokuratury, ofiary zostały najpierw dotkliwie pobite, a następnie podpalone na stosie z mebli i tekstyliów.
Robert Bąkiewicz na konferencji w Tomaszowie Lubelskim. Był jednym z panelistów wydarzenia

Kuratorium bada sprawę uczestnictwa młodzieży w konferencji z udziałem Bąkiewicza

Lubelskie kuratorium oświaty sprawdza, czy organizacja i udział młodzieży w konferencji „Między informacją a dezinformacją” w Tomaszowie Lubelskim były zgodne z prawem. W konferencji uczestniczył m.in. lider nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic Robert Bąkiewicz.
Zbigniew Jakubas nie myśli na razie o zmianie trenera

Zbigniew Jakubas (Motor Lublin): Dajmy szansę trenerowi się odbudować

Po piątkowej porażce Motoru Lublin z GKS Katowice pojawiło się mnóstwo spekulacji, że lada dzień posadę trenera straci Mateusz Stolarski. Okazuje się jednak, że na razie szkoleniowiec może spać spokojnie. Zbigniew Jakubas w programie „Futbol Totalny” na TVP Sport przyznał, że na każdy projekt patrzy długofalowo.
Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) przygotowała na końcówkę roku dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego dwa kluczowe nabory: Działanie 1.3 „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw” oraz Działanie 2.4 „Cyfryzacja lubelskich MŚP”. Oba stanowią kontynuację Działań, które w poprzednich edycjach spotkały się z ogromnym zainteresowaniem lokalnych firm i przyniosły wymierne efekty dla gospodarki regionu.
Krasnostawscy policjanci rozpracowali grupę, w której działało pięciu mężczyzn, m.in. ci trzej na zdjęciu

Oszukiwali "na policjanta". Już nie będą. Członkowie przestępczej szajki zatrzymani

Znaną powszechnie, ale niestety wciąż skuteczną metodą "na policjanta" działała grupa przestępcza, którą właśnie rozbili krasnostaswcy policjanci. Zatrzymali w Warszawie pięciu członków szajki.
Pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

PORT PC: pompy ciepła to oszczędność, komfort i niezależność od zmian cen paliw

Szukając dziś taniego sposobu na ogrzewanie domu, nie trzeba już iść na kompromis i godzić się na codzienną, pracochłonną obsługę kotła, wystarczy zainstalować pompę ciepła, która zapewni nie tylko pełny komfort użytkowy, ale też jedne z najniższych kosztów ogrzewania – przekonują eksperci Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Wskazują za najnowszymi badaniami opinii użytkowników, że to urządzenie sprawdza się w różnych budynkach, dodatkowo świetnie współpracuje z fotowoltaiką i magazynami energii, przynosząc kolejne korzyści.

