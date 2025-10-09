Reprezentacja Polski minimalnie lepsza od Nowej Zelandii

Biało-Czerwoni do towarzyskiego meczu z drużyną Nowej Zelandii podeszli w mocno zmienionym składzie. Jan Urban zdecydował się na szereg zmian, a w podstawowej jedenastce zabrakło chociażby Roberta Lewandowskiego.

Na początku spotkania Polacy osiągnęli optyczną przewagę i dość często gościli pod bramką gości. Gdy się tam już jednak znaleźli to brakowało im skuteczności w wykończeniu akcji. Dlatego pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Po przerwie nasi reprezentanci nadal atakowali i w 49 minucie objęli prowadzenie. Akcję świetnym podaniem napędził Piotr Zieliński. Futbolówka trafiła do Pawła Wszołka, który odegrał do Zielińskiego. A ten będąc około 13. metrów od bramki rywali uderzył mocno lewą nogą, a piłka najpierw obiła się od poprzeczki, a następnie przekroczyła linię końcową.

W kolejnych minutach tempo spotkania nieco spadło i choć obie drużyny miały jeszcze swoje okazje to wynik już się nie zmienił.

W niedzielę Biało-Czerwonych czeka zdecydowanie ważniejsze spotkanie. O godzinie 20.45 nasza reprezentacja w ramach eliminacji do mistrzostw świata zagra w Kownie z Litwą, a kibice liczą na kolejną wygraną drużyny selekcjonera Urbana.

Polska – Nowa Zelandia 1:0 (0:0)

Bramka: Zieliński (49).

Polska: Drągowski (46 Grabara) – Frankowski (46 Wszołek), Wiśniewski (46 Kiwior), Ziółkowski, Kędziora, Skóraś (73 Pyrka) – S. Szymański (46 Świderski), Piotrowski, Zieliński (63 Kapustka), Kozłowski – Piątek.

Nowa Zelandia: Paulsen – Payne (82 Tuiloma), Surman, Boxall, de Vries (82 Kelly-Heald) – McCowatt (84 Wood), Thomas (82, Parker-Price), Stamenic, Singh, Garbett (72 Old) – Waine (72 de Jong).

żółte kartki: Piątek – Boxall, Stamenic, Garbett.

sędziował: Erik Lambrechts (Belgia).