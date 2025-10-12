Bogdanka LUK Lublin wygrała turniej im. Tomasza Wójtowicza

Spotkanie rozpoczęło się od 0:3. Mistrzowie Polaki bardzo szybko odrobili straty (3:3). Drużyny grały punkt za punkt. W pewnym momencie warszawianie zbudowali czteropunktową przewag (12:8). W tym momencie o przerwę w grze poprosił trener Bogdanki LUK Stephane Antinga. Niestety dla gospodarzy, nie udało się odrobić strat. Po skutecznych blokach i atakach brązowi medaliści ubiegłego sezonu prowadzili 16:11.

Set otwarcia powoli wchodził w decydującą fazę. Karol Kłos zaserwował w siatkę (18:21). Partia zakończyła się wygraną Projektu 25:20.

W drugim secie od początku zespoły walczyły punkt za punkt: 3:3, 5:5. Po ataku Jacksona Younga Bogdanka LUK Lublin objęła prowadzenie 7:5. Asa zagrał Jakub Wachnik (15:14). Przy prowadzeniu warszawian 19:18 o przerwę w grze poprosił trener lublinian. Odpowiedzią były trzy kolejne punkty dla Bogdanki LUK (21:19 dla miejscowych). Na 23:20 mistrza Polaki wyprowadził Kewin Sasak. Tę odsłonę wygrali gospodarze turnieju (25:22).

Trzecia partia toczyła się na poziomie remisów: 5:5, 8:8, 10:10. Atak Mateusza Malinowskiego pozwolił lublinianom wyjść na 20:18. Kilka kolejnych akcji dało prowadzenie stołecznym (22:21).

Końcówka tej odsłony byłą emocjonująca. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była gra na przewagi. PGE Projekt dwukrotnie obronił piłkę setową. Lublinianie wygrali 28:26, a partię zakończył atak w siatkę warszawian.

W czwartym secie w drużynie Bogdanki LUK od początku zagrali Rafał Prokopczuk, Maciej Zając, libero Maciej Czyrek. W ekipie wyszli w szóstce Projektu Brandon Koppers, Bartosz Firszt. Początek ponownie był remisowy: 3:3, 6:6, 9:9. Jakub Wachnik skończył atak na 11:9. Stołeczni zdołali po raz kolejny doprowadzić do remisu: 15:15, 17:17, 19:19. Tego seta wygrali warszawianie 25:22.

Zwycięzcę wyłonił tie-break. Drużyny grały punkt za punkt, a lepsi okazali się siatkarze Bogdanki LUK Lublin (19:17).

Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa 3:2 (20:25, 25:22, 28:26, 22:25, 19:17)

Bogdanka LUK: Komenda, McCarthy, Young, Sasak, Grozdanov, Wachnik, Hoss (libero) oraz Malinowski, Prokopczuk, Zając, Czyrek (libero).

PGE Projekt: Kozłowski, Kłos, Tillie, Weber, Semeniuk, Bednorz, Wojtaszek (libero) oraz Gomułka, Firlej, Firszt, Koppers, Strulak.

Mecz o 3. miejsce: JSW Jastrzębski Węgiel - Cisterna Volley 2:3 (25:19, 23:25, 22:25, 25:22, 12:15).

Klasyfikacja końcowa turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza: 1. Bogdanka LUK Lublin, 2. PGE Projekt Warszawa, 3. Cisterna Volley, 4. JSW Jastrzębski Węgiel.

Drużyna marzeń turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza:

Najlepszy przyjmujący: Jakub Wachnik (Bogdanka LUK Lublin), Bartosz Bednorz (PGE Projekt Warszawa);

Najlepszy środkowy: Karol Kłos (PGE Projekt Warszawa), Aleks Grozdanov (Bogdanka LUK Lublin);

Najlepszy libero: Thales Hoss (Bogdanka LUK Lublin);

Najlepszy rozgrywający: Marcin Komenda (Bogdanka LUK Lublin)

Najlepszy atakujący: Kewin Sasak (Bogdanka LUK Lublin)

MVP: Jackson Young (Bogdanka LUK Lublin).