Bogdanka LUK Lublin wygrała turniej im. Tomasza Wójtowicza

Bogdanka LUK Lublin wygrała turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza
Bogdanka LUK Lublin wygrała turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza (fot. Bogdanka Volley Cup/materiały prasowe)

W finale turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza Bogdanka LUK Lublin po zaciętym meczu pokonała PGE Projekt Warszawa 3:2

Spotkanie rozpoczęło się od 0:3. Mistrzowie Polaki bardzo szybko odrobili straty (3:3). Drużyny grały punkt za punkt. W pewnym momencie warszawianie zbudowali czteropunktową przewag (12:8). W tym momencie o przerwę w grze poprosił trener Bogdanki LUK Stephane Antinga. Niestety dla gospodarzy, nie udało się odrobić strat. Po skutecznych blokach i atakach brązowi medaliści ubiegłego sezonu prowadzili 16:11.

Set otwarcia powoli wchodził w decydującą fazę. Karol Kłos zaserwował w siatkę (18:21). Partia zakończyła się wygraną Projektu 25:20.

W drugim secie od początku zespoły walczyły punkt za punkt: 3:3, 5:5. Po ataku Jacksona Younga Bogdanka LUK Lublin objęła prowadzenie 7:5. Asa zagrał Jakub Wachnik (15:14). Przy prowadzeniu warszawian 19:18 o przerwę w grze poprosił trener lublinian. Odpowiedzią były trzy kolejne punkty dla Bogdanki LUK (21:19 dla miejscowych). Na 23:20 mistrza Polaki wyprowadził Kewin Sasak. Tę odsłonę wygrali gospodarze turnieju (25:22).

Trzecia partia toczyła się na poziomie remisów: 5:5, 8:8, 10:10. Atak Mateusza Malinowskiego pozwolił lublinianom wyjść na 20:18. Kilka kolejnych akcji dało prowadzenie stołecznym (22:21).

Końcówka tej odsłony byłą emocjonująca. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była gra na przewagi. PGE Projekt dwukrotnie obronił piłkę setową. Lublinianie wygrali 28:26, a partię zakończył atak w siatkę warszawian.

W czwartym secie w drużynie Bogdanki LUK od początku zagrali Rafał Prokopczuk, Maciej Zając, libero Maciej Czyrek. W ekipie wyszli w szóstce Projektu Brandon Koppers, Bartosz Firszt. Początek ponownie był remisowy: 3:3, 6:6, 9:9. Jakub Wachnik skończył atak na 11:9. Stołeczni zdołali po raz kolejny doprowadzić do remisu: 15:15, 17:17, 19:19. Tego seta wygrali warszawianie 25:22.

Zwycięzcę wyłonił tie-break. Drużyny grały punkt za punkt, a lepsi okazali się siatkarze Bogdanki LUK Lublin (19:17)

Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa 3:2 (20:25, 25:22, 28:26, 22:25, 19:17)

Bogdanka LUK: Komenda, McCarthy, Young, Sasak, Grozdanov, Wachnik, Hoss (libero) oraz Malinowski, Prokopczuk, Zając, Czyrek (libero).

PGE Projekt: Kozłowski, Kłos, Tillie, Weber, Semeniuk, Bednorz, Wojtaszek (libero) oraz Gomułka, Firlej, Firszt, Koppers, Strulak.

Mecz o 3. miejsce: JSW Jastrzębski Węgiel - Cisterna Volley 2:3 (25:19, 23:25, 22:25, 25:22, 12:15).

Klasyfikacja końcowa turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza: 1. Bogdanka LUK Lublin, 2. PGE Projekt Warszawa, 3. Cisterna Volley, 4. JSW Jastrzębski Węgiel.

Drużyna marzeń turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza:

Najlepszy przyjmujący: Jakub Wachnik (Bogdanka LUK Lublin), Bartosz Bednorz (PGE Projekt Warszawa);

Najlepszy środkowy: Karol Kłos (PGE Projekt Warszawa), Aleks Grozdanov (Bogdanka LUK Lublin);

Najlepszy libero: Thales Hoss (Bogdanka LUK Lublin);

Najlepszy rozgrywający: Marcin Komenda (Bogdanka LUK Lublin)

Najlepszy atakujący: Kewin Sasak (Bogdanka LUK Lublin)

MVP: Jackson Young (Bogdanka LUK Lublin).

 

Czytaj więcej o:
Bogdanka LUK Luk Turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

Polska wygrała w kolejnym meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą 2:0 i może się już powoli szykować na baraże o wyjazd na mundial. Bohaterem niedzielnego spotkania był Sebastian Szymański. Wychowanek TOP 54 Biała Podlaska otworzył wynik, a później asystował przy golu Roberta Lewandowskiego.
