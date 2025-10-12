Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 13 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

Sport

Wczoraj
22:47
Strona główna » Sport

Wychowanek TOP 54 Biała Podlaska bohaterem, Polska wygrała z Litwą

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
9be71089b99dec74a5c9b4aad2490d18.jpg
Litwa - Polska (zdjęcie 2) Litwa - Polska (zdjęcie 3) Litwa - Polska (zdjęcie 4) Litwa - Polska (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (10)
Autor galerii: PAP/Piotr Nowak

Polska wygrała w kolejnym meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą 2:0 i może się już powoli szykować na baraże o wyjazd na mundial. Bohaterem niedzielnego spotkania był Sebastian Szymański. Wychowanek TOP 54 Biała Podlaska otworzył wynik, a później asystował przy golu Roberta Lewandowskiego.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Początek zawodów był trudny dla Biało-Czerwonych. Gospodarze podeszli wysoko i bardzo agresywnie, a arbiter pozwalał na twardą grę. Trudno się jednak dziwić. Duże problemy z Litwinami na ich stadionie mieli także Holendrzy, którzy wygrali na wyjeździe tylko 3:2. Finlandia zremisowała tam z kolei 2:2.

Powoli piłkarze Jana Urbana przejmowali jednak inicjatywę i po kwadransie objęli prowadzenie. Trzeba jednak przyznać, że w nietypowy sposób. Sebastian Szymański, czyli wychowanek TOP 54 Biała Podlaska, a obecnie zawodnik tureckiego Fenerbahce szykował się do wykonania rzutu rożnego. Posłał piłkę spod chorągiewki w szesnastkę rywali, a ta przeszła nad głowami wszystkich zawodników. Ku zaskoczeniu bramkarza rywali, po chwili wylądowała w siatce i zrobiło się 0:1.

Gospodarze oddali kilka strzałów na bramkę Łukasza Skorupskiego, ale do przerwy wynik już się nie zmienił. W drugiej połowie drużyna trenera Urbana była zdecydowanie groźniejsza. Podwyższyć wynik próbowali: Lewandowski, Jakub Kiwior czy Jakub Kamiński. Tomas Svedkauskas tym razem nie dał się jednak zaskoczyć.

Okres dobrej gry naszej drużyny udało się udokumentować drugim trafieniem tuż po godzinie gry. Znowu z bardzo dobrej strony pokazał się Szymański. 26-latek tym razem poradził sobie z rywalem przy linii końcowej i świetnie dośrodkował na mięty metr, gdzie mimo obecności trzech obrońców pierwszy przy futbolówce znalazł się Lewandowski. Snajper Barcelony kapitalnym strzałem głową ustalił rezultat na 2:0 dla Biało-Czerwonych.

Wygrana Polaków w Kownie oznacza, że nasz zespół jest już praktycznie pewny udziału w barażach o awans do mistrzostw świata. Przed drużyną trenera Urbana jeszcze dwa spotkania eliminacji z: Holandią (14 listopada) i Maltą (17 listopada).

Litwa – Polska 0:2 (0:1)

Bramki: Szymański (15), Lewandowski (64).

Litwa: Svedkauskas – Sirvys, Armalas, Girdvainis (85 Paulauskas), Tutyskinas, Lasickas, Golubickas (66 Kalinauskas), Sirgedas (66 Vorobjovas), Gineitis, Slivka (85 Petkevicius), Cernych (73 Jankauskas).

Polska: Skorupski – Cash (90 Wszołek), Wiśniewski (83 Ziółkowski), Bednarek, Kiwior, Skóraś, Szymański (83 Świderski), Slisz (90 Kapustka), Zieliński, Kamiński (90 Grosicki), Lewandowski.

Żółte kartki: Slivka, Girdvainis – Slisz, Wiśniewski.

Sędziował: Ondrej Berka (Czechy).

Widzów: 11741.

GRUPA G ELIMINACJI MŚ

9 października: Finlandia – Litwa 2:1 (Kallman 48, Marchijew 55 – Sirvys 25) * Malta – Holandia 0:4 (Gakpo 12, 49-z karnych, Reijnders 57, Depay 90).

12 października: Holandia – Finlandia 4:0 (Malen 8, van Dijk 17, Depay 38-z karnego, Gakpo).

  1. Holandia 6     16       22-3
  2. Polska 6      13       10-4
  3. Finlandia 7     10       8-13
  4. Litwa 7        3       6-11
  5. Malta 6       2       1-16

14 listopada: Finlandia – Malta * Polska – Holandia. 17 listopada: Malta – Polska * Holandia – Litwa.

Udany tydzień AZS UMCS. Lublinianki pokonały Artego Bydgoszcz
ZDJĘCIA

Udany tydzień AZS UMCS. Lublinianki pokonały Artego Bydgoszcz

galeria
Bogdanka LUK Lublin wygrała turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

Bogdanka LUK Lublin wygrała turniej im. Tomasza Wójtowicza

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Robert Lewandowski AP TOP 54 Biała Podlaska Reprezentacja Polski w piłce nożnej litwa - polska sebastian szymański

Pozostałe informacje

Wychowanek TOP 54 Biała Podlaska bohaterem, Polska wygrała z Litwą
ZDJĘCIA
galeria

Wychowanek TOP 54 Biała Podlaska bohaterem, Polska wygrała z Litwą

Polska wygrała w kolejnym meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą 2:0 i może się już powoli szykować na baraże o wyjazd na mundial. Bohaterem niedzielnego spotkania był Sebastian Szymański. Wychowanek TOP 54 Biała Podlaska otworzył wynik, a później asystował przy golu Roberta Lewandowskiego.
Bogdanka LUK Lublin wygrała turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

Bogdanka LUK Lublin wygrała turniej im. Tomasza Wójtowicza

W finale turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza Bogdanka LUK Lublin po zaciętym meczu pokonała PGE Projekt Warszawa 3:2
Udany tydzień AZS UMCS. Lublinianki pokonały Artego Bydgoszcz
ZDJĘCIA
galeria

Udany tydzień AZS UMCS. Lublinianki pokonały Artego Bydgoszcz

To był udany tydzień dla AZS UMCS. W czwartek lublinianki wygrały w rozgrywkach FIBA EuroCup, a w niedzielę w ramach Orlen Basket Ligi pokonały Artego Bydgoszcz.
Sędzia zamieszany w tzw. aferę hejterską spowodował kolizję, był nietrzeźwy

Sędzia zamieszany w tzw. aferę hejterską spowodował kolizję, był nietrzeźwy

Jak ustalił Onet, zamieszany w tzw. aferę hejterską warszawski sędzia — będąc nietrzeźwym — wjechał w drzewo. Portal podał, że sprawa zostanie przekazana do Prokuratury Krajowej celem wszczęcia procedury uchylenia mu immunitetu.
Na napisanie testu wiedzy składającego się z 40 pytań kandydatki i kandydaci mieli 40 minut

Mundur im się marzy. Sporo chętnych do pracy w policji. Dzisiaj mieli testy

Kobiety i mężczyźni, osoby w różnym wieku i z różnym wykształceniem przystąpiły dzisiaj do testów, które mogą im otworzyć drogę do służby w szeregach lubelskiej policji. Ale to dopiero początek rekrutacji.
Bialscy akademicy pokonali AZS UW Warszawa

AZS AWF Biała Podlaska wygrał drugi mecz w tym sezonie

AZS AWF Biała Podlaska zainkasował cenne trzy punkty w spotkaniu z AZS UW Warszawa
Tak mniej więcej ma wyglądać COM w Krasnymstawie

W końcu ruszą z budową. To ważna inwestycja dla osób chorych i niepełnosprawnych

Trochę to trwało, ale w końcu udało się zakończyć spór z jednym z oferentów w przetargu na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krasnymstawie. Radni przesunęli pieniądze w budżecie i placówka ma szanse powstać w ciągu 15 miesięcy.
Barokowy kościół p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu jest w trakcie remontu. Prace nie powinny potrwać dłużej niż do lata 2026

Barokowy kościół na Roztoczu pięknieje. Latem będzie już gotowy

Ten położony na stawie niewielki kościół jest wizytówką Zwierzyńca. Trwa remont barokowego zabytku. Prace powinny zakończyć się do lata przyszłego roku.
Zwieńczeniem marszu będzie zapalenie zniczy na peronie stacji Zamość Starówka. Stąd wywożono zamojskich Żydów do niemieckich obozów zagłady
16 października 2025, 17:00
galeria

Zamościanie nie zapominają. Marsz pamięci w rocznicę likwidacji getta

Przed wojną Żydzi stanowili niemal 40 procent mieszkańców Zamościa. Prawie wszyscy zginęli. Ale współcześni o nich nie zapominają. Za kilka dni obędzie się kolejny marsz pamięci, organizowany, jak co roku, w rocznicę likwidacji zamojskiego getta.
Co najmniej czterech zabitych i 20 rannych w strzelaninie na Wyspie Świętej Heleny

Co najmniej czterech zabitych i 20 rannych w strzelaninie na Wyspie Świętej Heleny

Co najmniej cztery osoby zginęły, a 20 zostało rannych w strzelaninie na Wsypie Świętej Heleny w amerykańskim stanie Karolina Południowa - poinformowała w niedziele agencja Associated Press. Tragedia rozegrała się w tamtejszym lokalu Willie's Bar and Grill.
Prace rozbiórkowe idą pełną parą

Stare przedszkole zrównane z ziemią. Nowe ma być gotowe za rok

Teraz jest tam gruzowisko, a za rok w miejscu wyburzanych budynków ma już stać nowiutkie przedszkole. Łęczna realizuje tę inwestycję dzięki dotacji z Polskiego Ładu.
Prawdziwie jesienna aura. Prognoza pogody na najbliższy tydzień

Prawdziwie jesienna aura. Prognoza pogody na najbliższy tydzień

W najbliższych dniach czeka nas pogoda typowo jesienna, z dużą ilością chmur, opadami zarówno deszczu, jak i mżawki, mgłą i nieco silniejszym wiatrem - powiedziała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
Stanisław Szostak w marcu tego roku skończył 100 lat

Zmarł ostatni partyzant z bitwy pod Osuchami. Stanisław Szostak ps. Trzynastka miał 100 lat

W wieku 100 lat zmarł w Bydgoszczy kapitan Stanisław Szostak ps. Trzynastka. Był ostatnim żyjącym z partyzantów biorących udział w bitwie pod Osuchami. Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek w Toruniu.
62-latek ukrył się przed policjantami w szafie, ale niewiele mu to pomogło

Myślał, że w szafie go nie znajdą. Ale to nie był problem dla "łowców głów"

Za włamanie usłyszał wyrok i miał do odsiadki ponad rok. Ale 62-latek z Lublina nie chciał tracić wolności. Jakiś czas się skutecznie ukrywał, a w końcu wpadł w ręce "łowców głów".

Kobietę udało się odnaleźć w niespełna godzinę od przyjęcia zgłoszenia

Szukała grzybów i zgubiła się w lesie. Do domu wróciła z pomocą policjantów

Grzyby znalazła, ale drogi powrotnej do domu już nie potrafiła znaleźć. Na szczęście 48-latce, która zgubiła się w lesie z pomocą przyszli policjanci.
PKO BP EKSTRAKLASA
11. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Cracovia 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź 2-4
GKS Katowice - Lech Poznań 0-1
Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3-1
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 3-1
Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1-1
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 2-1
Raków Częstochowa - Motor Lublin 2-0
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 3-1

Tabela:

1. Górnik 11 22 18-9
2. Jagiellonia 10 21 19-13
3. Cracovia 10 18 18-12
4. Korona 11 18 15-10
5. Wisła Płock 10 18 12-7
6. Lech 10 18 18-16
7. Legia 10 15 13-9
8. Radomiak 11 15 20-19
9. Raków 10 14 12-13
10. Zagłębie 10 13 21-16
11. Widzew 11 13 17-15
12. Pogoń 11 13 16-20
13. Arka 11 12 7-15
14. Motor 10 11 11-16
15. Bruk-Bet 11 9 15-21
16. Katowice 11 8 11-22
17. Piast 9 7 8-11
18. Lechia 11 7 19-26

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 