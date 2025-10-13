Port Lotniczy Lublin nie zwalnia tempa. Kolejny wzrost liczby pasażerów

Zgodnie z opublikowanymi przez port statystykami, we wrześniu z lotniska w Świdniku odleciało lub przyleciało 51 722 osób, wobec 49 598 w 2024 roku. Wzrosła także liczba operacji lotniczych – było ich 561, podczas gdy rok wcześniej – 480.

– Systematyczny wzrost liczby pasażerów odnotowujemy nieprzerwanie od lutego. W dużej mierze zawdzięczamy to popularności wakacyjnych kierunków – przekazał zarząd Portu Lotniczego Lublin.

Rekordowy sierpień i czteromilionowy pasażer

Największy ruch w historii lotniska przypadł na sierpień tego roku, gdy obsłużono ponad 61 tysięcy podróżnych i wykonano 626 operacji lotniczych. Było to o 7 proc. więcej pasażerów i aż o 30 proc. więcej lotów niż w sierpniu 2024 r.

Od początku roku do końca września z lotniska skorzystało już 378,3 tys. osób, a w całym 2024 roku było to blisko 426 tysięcy. We wrześniu port powitał także czteromilionowego pasażera w swojej niespełna 13-letniej historii.

Nowe kierunki – Egipt i Holandia

Zarząd portu zapowiada dalszy rozwój siatki połączeń. Od 22 grudnia tego roku do 16 marca 2026 r. pasażerowie będą mogli polecieć czarterem do Sharm el-Sheikh w Egipcie. Z kolei od 30 marca 2026 r. ruszą loty do Maastricht w Holandii, realizowane w poniedziałki i piątki.

Nowe połączenie – jak podkreśla port – ma odpowiadać na potrzeby zarówno turystów, jak i osób odwiedzających rodzinę lub pracujących w krajach Beneluksu.

Stabilna sytuacja mimo strat

Port Lotniczy Lublin obsługuje obecnie loty m.in. do Rzymu, Londynu, Dublina, Barcelony, Mediolanu, Gdańska i Warszawy. W 2024 roku jego przychody wyniosły 15,5 mln zł, co oznacza wzrost o 32 proc. rok do roku. Mimo to spółka odnotowała stratę na poziomie 51,4 mln zł.

Władze lotniska tłumaczą, że na wynik finansowy wpływ mają przede wszystkim koszty obsługi obligacji zaciągniętych na budowę lotniska (24 mln zł w 2024 r.) oraz prowadzone inwestycje. Wśród nich znalazła się m.in. budowa terminala cargo o powierzchni prawie 2 tys. m², kosztująca 20 mln zł, oraz zakup nowoczesnych skanerów tomograficznych CT za 6 mln zł.

Zarząd zapewnia jednak, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna.

Samorządowy port z potencjałem

Lotnisko w Lublinie działa od 2012 roku i posiada status portu międzynarodowego. Może przyjmować samoloty wielkości Boeniga 767 czy Airbusa A310. Port jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: gmina Lublin, województwo lubelskie, gmina miejska Świdnik i powiat świdnicki.

Jeśli obecne tempo wzrostu się utrzyma, 2025 rok może być dla lubelskiego lotniska rekordowy nie tylko pod względem liczby pasażerów, ale też nowych kierunków.

