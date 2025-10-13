Utrudnienia na Starym Mieście. Lublin zamieni się w Warszawę

W Lublinie trwają zdjęcia do Netflixowej wersji "Lalki" na podstawie powieści Bolesława Prusa. W związku z tym mieszkańcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami.

Ekipa filmowa pracuje w Lublinie już od początku października, jednak właśnie na ten tydzień zaplanowano najwięcej pracy. Poniżej przedstawiamy z jakimi ograniczeniami muszą liczyć się mieszkańcy i turyści.

Plac Rybny / ul. Rybna / ul. Noworybna / ul. Olejna / ul. Ku Farze

3-19 października – zakaz parkowania przy ul. Rybnej oraz całkowite zamknięcie odcinka ul. Rybnej wzdłuż Placu Rybnego

13-17 października – zakaz parkowania przy ul. Olejnej

14-17 października – zamknięcie ul. Noworybnej, ul. Rybnej, ruch skierowany w ul. Olejną (sterowany wahadłowo)

15-16 października – zamknięcie ul. Olejnej, ruch skierowany w ul. Rybną (sterowany wahadłowo)

- Zamknięcia ul. Rybnej oraz ul. Olejnej we wskazanych dniach będą wprowadzane naprzemiennie w zależności od miejsca wykonywania zdjęć filmowych - informuje Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

ul. Jezuicka / ul. Gruella / ul. Dominikańska / ul. Rynek

14-16 października – zakaz parkowania przy ul. Jezuickiej

15-16 października – zamknięcie ul. Jezuickiej i ul. Gruella

14-17 października – wygrodzenie wokół Trybunału

Plac Zamkowy / ul. Kowalska

14-17 października – wygrodzenie środka Placu Zamkowego

03-19 października – wygrodzenie 20 miejsc postojowych na Placu Zamkowym

13-17 października – wygrodzenie miejsc postojowych na ul. Kowalskiej

Netflixowa "Lalka" na platformie streamingowej pojawi się w 2026 roku. W rolach głównych zobaczymy Tomasza Schuchardta w roli Stanisława Wokulskiego i Sandrę Drzymalską w roli Izabeli Łęckiej. Równocześnie powstaje druga adaptacja powieści Bolesława Prusa - w produkcji TVP główne role zagrają Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Premiera zaplanowana jest również na 2026 rok.