Drugi punkt Wisły Puławy, lider z Końskowoli rozbity u siebie

Autor: Bartosz Surman
Trener Wisły Radosław Adamczyk wierzy, że jego drużyna zmierza w dobrym kierunku
Trener Wisły Radosław Adamczyk wierzy, że jego drużyna zmierza w dobrym kierunku (fot. DW)

Wisła Puławy w drugim meczu z rzędu dorzuciła coś na swoje konto. Po wyjazdowym remisie z Traweną Trawniki podopieczni trenera Radosława Adamczyka po zaciętym spotkaniu urwali punkt Cisowiance Drzewce.

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu w Puławach była ekipa dowodzona przez Grzegorza Komora. Cisowianka celowała w kolejny komplet punktów i od pierwszych minut mocno wzięła się do pracy. Goście mieli sporą przewagę i objęli prowadzenie w 31 minucie po tym jak niefortunnie piłkę do własnej bramki skierował Franciszek Kuta.

Drugie 45 minut było zdecydowanie bardziej emocjonujące. Gospodarze zaczęli z czasem dochodzić do głosu i w 86 minucie do remisu doprowadził wprowadzony na boisko z ławki rezerwowych Adam Wojtanowicz. Gol wyrównujący chyba nieco uśpił miejscowych, bo w 89 minucie sprokurowali oni rzut karny, który na gola zamienił Aleks Gawlik. Wydawało się, że goście sięgną po trzy punkty, ale Wiślacy pokazali charakter i w doliczonym czasie gry Damian Szczawiński trafił na 2:2 i uratował cenne „oczko” dla swojego zespołu.

 – W pierwszych minutach rywale zmusili nas do gry w obronie niskiej i zagrażali nam głównie po stałych fragmentach gry. Cisowianka ma bardzo wartościowych zawodników, a jednym z nich jest oczywiście Tomasz Brzyski. Gola straciliśmy po niefortunnej interwencji naszego zawodnika, ale w drugiej połowie zaczęliśmy grać zdecydowanie lepiej. W efekcie trafiliśmy na 1:1 i uważam, że zasłużyliśmy na to trafienie, bo kreowaliśmy sporo sytuacji pod bramką przeciwnika. Po wyrównaniu przytrafił się nam moment dekoncentracji i rywale otrzymali rzut karny, który wykorzystali. Zagraliśmy jednak do końca i w doliczonym czasie gry doprowadziliśmy po raz kolejny do remisu. Chwała zawodnikom za to, że znajdując się w takiej sytuacji nie zwiesili głów i pokazali charakter – mówi Radosław Adamczyk, trener Wisły Puławy.

– W końcu nasza ciężka praca na treningach zaczęła przynosić efekty, choć trzeba też przyznać, że nasz zespół jest w ciągłej budowie. Uczymy się specyfiki tej ligi, a mnie jako trenera cieszy to, że drużyna z meczu na mecz prezentuje się lepiej i jest coraz bardziej scalona. Już we wcześniejszych meczach, poza feralnym meczem w Gołębiu, graliśmy dobrze, ale brakowało nam zdobyczy punktowej. Teraz to się zmieniło i liczę, że niebawem zgarniemy komplet punktów. Terminarz powinien nam sprzyjać, więc chcemy poprawić naszą sytuację – dodaje szkoleniowiec ekipy z Puław.

W następnej kolejce Wisła zmierzy się na wyjeździe z Piaskovią Piaski, a Cisowianka podejmie Opolanina Opole Lubelskie.

Wisła Puławy – KS Cisowianka Drzewce 2:2 (0:1)

Bramki: Wojtanowicz (86), Szczawiński (90) – Kuta (31-samobójcza), Gawlik (89-karny).

Wisła: Bicki – Szczawiński, Abramczyk, Franas, Piskorz (82 Kruk), Polak, Corbo (75 Wojtanowicz), Pomorski (80 Kucaruk), Szczepaniak, Mączka, Kuta.

Cisowianka: Saracen – Baran (59 Rogala), Rozmus, Brzyski, Miśkiewicz (73 Drozd), Borkowski (46 Pięta), Gawlik, Nowakowicz, Kuciński (83 Żak), Oziemczuk (59 Szady), Konc (89 Nowacki).

Sędziował: J. Komendarski.

Na innych boiskach

Do sporej niespodzianki doszło w tej kolejce w Końskowoli. Tamtejszy Powiślak, który do tej pory był niepokonany przegrał na swoim boisku z Avią II Świdnik. Sam fakt porażki z rezerwami trzecioligowca nie jest aż tak zaskakujący, ale jej rozmiary już tak. Młodzież ze Świdnika strzeliła w sobotę liderowi aż sześć bramek, a straciła tylko jedną.

Pozostałe wyniki: 

Pozostałe wyniki:

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA
9. KOLEJKA

Wyniki:

Trawena Trawniki - Wisła Puławy 1-1
Piaskovia Piaski  - Hetman Gołąb 2-5
POM Iskra Piotrowice - Polesie Kock 0-0
Tarasola Cisy Nałęczów - Powiślak Końskowola 0-2
Avia II Świdnik - LKS Kamionka 5-3
Sygnał Lublin - Stal II Kraśnik 0-2
Górnik II Łęczna - Opolanin Opole Lubelski 4-1
Stal Poniatowa - Cisowianka Drzewce 2-3

Tabela:

1. Powiślak 9 25 32-8
2. Cisowianka 9 22 27-12
3. Stal P. 8 18 17-9
4. Górnik II 9 18 24-13
5. Polesie 9 17 29-19
6. POM 9 17 18-11
7. Avia II 9 16 17-12
8. Hetman 9 14 32-25
9. Cisy 8 10 14-13
10. Trawena 9 9 11-18
11. Sygnał 8 8 11-21
12. Piaskovia 9 7 13-32
13. Stal II K. 9 6 15-25
14. Opolanin 8 5 10-19
15. Kamionka 8 3 13-24
16. Wisła II 8 1 8-30

