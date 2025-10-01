Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Dziś kolejne mecze Pucharu Polski w okręgu Zamość. Do Zawady przyjedzie Hetman

Gryf Gmina Zamość niedawno pokonał w lidze BKS Bodaczów, a w środę spróbuje powalczyć w Pucharze Polski z Hetmanem Zamość
Gryf Gmina Zamość niedawno pokonał w lidze BKS Bodaczów, a w środę spróbuje powalczyć w Pucharze Polski z Hetmanem Zamość (fot. TomT/Gryf Gmina Zamość)

W środę zostaną rozegrane mecze ćwierćfinałowe w ramach Pucharu Polski w okręgu Zamość. Do rywalizacji przystąpi trzech czwartoligowców, cztery zespoły z klasy okręgowej i jeden zespół z klasy A

W miniony piątek przy atmosferze wielkiego piłkarskiego święta Gryf Gmina Zamość pokonał w rozgrywkach zamojskiej klasy okręgowej BKS Bodaczów 4:1. Kilka dni po tym spotkaniu kibiców czeka kolejny emocjonujący mecz. Tym razem do Zawady przyjedzie Hetman Zamość by rywalizować z Gryfem w Pucharze Polski. Mecz będzie mieć szczególną otoczkę, bo zostanie rozegrany przy sztucznym oświetleniu, a i klasa rywala powinna przyciągnąć na stadion wielu kibiców.

– Terminarz ułożył się tak, że jesteśmy w trakcie serii meczów z fajnymi rywalami. W piątek graliśmy w lidze z Bodaczowem, w środę czeka nas pucharowy mecz z Hetmanem Zamość, a w następną niedzielę zmierzymy się z Victorią Łukowa. To wszystko pozytywnie nas nakręca – zapewnia Sebastian Luterek, trener Gryfa Gminy Zamość.

Czy ten tydzień jest dla nas kluczowy w kontekście rundy jesiennej?

– Rozmawialiśmy o tym w szatni i chcemy cieszyć się tym, że w ciągu kilku dni mamy do rozegrania serię meczów z mocnymi rywalami. Po to właśnie trenujemy i wychodzimy na boisko by grać w takich spotkaniach – dodaje szkoleniowiec spadkowicza.

Mecz w Zawadzie rozpocznie się o godzinie 18, a dwie godziny wcześniej na boisko w Bełżcu wybiegną zawodnicy tamtejszego Orkana, którzy powalczą ze wspomnianą ekipą z Bodaczowa. – W tym tygodniu czekają nas dwa mecze – w środę w okręgowym Pucharze Polski zagramy z Orkanem Bełżec, a później już w lidze czeka nas starcie z Huraganem Hrubieszów. Obecnie skupiamy się na tym pierwszym rywalu – mówi Krzysztof Hadło, trener zespołu z Bodaczowa.

Z jakim nastawieniem drużyna podejdzie do starcia z niżej notowanym rywalem?

– Rozgrywki pucharowe rządzą się swoimi prawami. Sam byłem niedawno na meczu Avii Świdnik z Ruchem Chorzów. Widać na przykładzie tamtego starcia, że nikogo nie można lekceważyć. Postaramy się o to być w środę w jak najlepszej dyspozycji, choć zapewne szansę gry otrzymają zawodnicy, którzy w lidze grali nieco mniej – zdradza Hadło.

Poza meczami w Zawadzie i Bełżcu odbędą się jeszcze spotkania pomiędzy Grafem Chodywańce, a Tomasovią oraz Pogoni 96 Łaszczówka z Ładą 1945 Biłgoraj. W obu przypadkach faworytami do awansu będą goście, ale być może dojdzie do jakiejś niespodzianki? Kibice przekonają się o tym w środę wieczorem

PUCHAR POLSKI ZOZPN – ćwierćfinały

Graf Chodywańce – Tomasovia (godz. 16) * Orkan Bełżec – BKS Bodaczów ( godz. 16) * Pogoń 96 Łaszczówka – Łada 1945 Biłgoraj (godz. 18) * Gryf Gmina Zamość – Hetman Zamość (godz. 18).

e-Wydanie
ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA
8. KOLEJKA

Wyniki:

Graf Chodywańce - Olimpiakos Tarnogród 6-0
Huragan Gmina Hrubieszów - Roztocze Szczebrzeszyn 1925 2-0
Błękitni Obsza - Pogoń 96 Łaszczówka 0-1
Potok Sitno - Huczwa Tyszowce 0-3
Grom Różaniec - Andoria Mircze 1-3
Korona Łaszczów - Omega Stary Zamość 1-0
Sparta Łabunie - Victoria Łukowa 0-4
Gryf Gmina Zamość - BKS Bodaczów 4-1

Tabela:

1. Victoria 8 24 30-1
2. Bodaczów 8 21 30-7
3. Graf 8 20 19-6
4. Gryf 8 18 30-10
5. Andoria 8 16 19-8
6. Huczwa 8 15 22-14
7. Huragan 8 14 16-17
8. Korona 8 12 16-20
9. Grom 8 9 17-24
10. Omega 8 8 17-19
11. Pogoń 7 7 12-18
12. Błękitni 8 6 7-13
13. Sparta 8 6 9-26
14. Roztocze 8 5 8-19
15. Potok 8 1 8-30
16. Olimpiakos 8 0 7-35

