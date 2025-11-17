Z serca dla serca. Szpital w Łęcznej z kolejnymi milionami

Program „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” obejmuje zarówno mniejsze szpitale powiatowe, jak i duże centra kliniczne. Jego celem jest wzmocnienie Krajowej Sieci Kardiologicznej oraz poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia chorób serca w całym kraju. Łącznie 354 placówki medyczne otrzymają ponad 1,9 mld zł, z czego do Łęcznej trafi ponad 1,8 mln zł.

– Dzięki tej dotacji będziemy mogli zakupić nowocześniejszy, energooszczędny sprzęt i zastąpić nim aparaturę dotychczas używaną w szpitalu. Większa liczba specjalistycznych urządzeń to większa dostępność i lepsze możliwości diagnostyczne – mówi Krzysztof Bojarski, dyrektor SPZOZ w Łęcznej.

Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie zaplanowano zakup 42 sztuk specjalistycznego sprzętu medycznego dla pacjentów kardiologicznych hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Drugi etap obejmuje doposażenie Poradni Kardiologicznej w 10 kolejnych urządzeń.

Na liście zakupów znalazły się m.in. echokardiografy, elektrokardiografy, polisomnograf, rejestratory holterowskie EKG i ciśnieniowe, stacja komputerowa do ich obsługi oraz wózki inwalidzkie.

– Choroby serca wciąż pozostają jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce – podkreśla dyrektor Bojarski. – Inwestycje w nowoczesną diagnostykę i leczenie to realna szansa na skuteczniejszą pomoc pacjentom kardiologicznym.

To nie jedyne przedsięwzięcie realizowane przez SPZOZ w Łęcznej dzięki wsparciu z KPO. Placówka pozyskała 16 mln zł na projekt dotyczący podnoszenia jakości usług w zakresie opieki długoterminowej i geriatrycznej, który zostanie zakończony w tym roku. Kolejne 9 mln zł przeznaczono na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w szpitalu – projekt jest w trakcie realizacji.