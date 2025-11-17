Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

50-latek w bardzo ciężkim stanie po uderzeniu quadem w drzewo

Poważny wypadek w Nałęczowie. 50-letni kierowca quada trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie po tym, jak jego pojazd zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 15 listopada, po godzinie 15 na ul. Cynkowskiej. 

Jak informuje policja, mieszkaniec gminy Nałęczów jechał zarejestrowanym quadem marki Kymco, gdy z niewyjaśnionych na razie przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Quad zjechał z jezdni i z impetem uderzył w drzewo, a następnie prawdopodobnie w kolejne.

– Gdy służby dotarły na miejsce, mężczyzna był nieprzytomny i nie było z nim kontaktu – przekazuje nadkom. Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.

50-latek w bardzo ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Pobrano mu krew do badań na zawartość alkoholu.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z Posterunku Policji w Nałęczowie.

