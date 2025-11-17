Prezydent domaga się pełnych informacji od służb. „To czas na powagę państwa i odpowiedzialne działania”

W pobliżu stacji PKP Mika w powiecie garwolińskim zniszczono fragment torowiska. Jak informowały wcześniej służby, uszkodzenie spowodował ładunek wybuchowy. Kolejne zdarzenie miało miejsce koło Gołębia w powiecie puławskim — maszynista pociągu z 475 pasażerami musiał gwałtownie wyhamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Nikt nie ucierpiał.

Na platformie X Szefernaker zaznaczył, że w jeden weekend pojawiła się „seria pozornie niepowiązanych zdarzeń”, które razem tworzą niepokojący obraz sytuacji państwa.

„Musimy natychmiast odwrócić tę sytuację”

Szef gabinetu prezydenta zwrócił uwagę nie tylko na akty dywersji, ale i na wydarzenia towarzyszące, które jego zdaniem budzą dodatkowy niepokój. Wymienił m.in.:

• odwołaną po interwencji polskich władz niemiecką aukcję artefaktów z Auschwitz, Majdanka i Katynia,

• wymianę ostrych wpisów między ambasadorem Niemiec Miguelem Bergerem a europosłem PiS Arkadiuszem Mularczykiem,

• medialne i polityczne spory, które – jak napisał – „odwracają uwagę opinii publicznej od rzeczy najistotniejszych”.

Szefernaker ocenił, że na te wydarzenia nakłada się dodatkowo problem odmówienia prezydentowi możliwości spotkania z szefami służb — co miało związek ze sporem o nominacje oficerskie w SKW i ABW.

– W tym samym czasie „ktoś” wysadza tory między Dęblinem a Warszawą i uszkadza trakcję koło Puław – wskazał.

„To nie są przypadki”. Apel o powrót do powagi państwa

Szefernaker napisał wprost, że wydarzenia ostatnich dni „nie są przypadkami”, lecz sygnałem głębszego kryzysu. Wezwał do:

• współpracy ponad podziałami,

• powrotu do powagi instytucji państwa,

• odejścia od „spektakli politycznych i tematów zastępczych”,

• skupienia na bezpieczeństwie obywateli.

– To czas na stanowcze i odpowiedzialne działania – podkreślił.

Prezydent oczekuje raportu od służb

Szefernaker zaznaczył, że prezydent jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych ma prawo do bieżących informacji i tego właśnie oczekuje od szefów służb.

We wtorek ma odbyć się nadzwyczajne posiedzenie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, w obradach wezmą udział dowódcy wojskowi, szefowie służb oraz przedstawiciel prezydenta.

Źródło: PAP