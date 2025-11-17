„Zabezpieczono obfity materiał dowodowy”. Śledczy blisko identyfikacji sprawców dywersji na trasie Warszawa–Lublin

W poniedziałek przedstawiciele najważniejszych resortów zajmujących się bezpieczeństwem – MSWiA, służb specjalnych, prokuratury i infrastruktury – przedstawili pierwsze ustalenia dotyczące serii incydentów na tej kluczowej magistrali kolejowej.

Dwa akty dywersji. „Ponad wszelką wątpliwość użyto ładunku wybuchowego”

Jak przekazał Kierwiński, służby potwierdziły, że w miejscowości Mika doszło do odpalenia materiału wybuchowego, który zniszczył tor kolejowy. Według premiera Donalda Tuska celem mogło być doprowadzenie do wykolejenia pociągu.

W innym miejscu tej samej trasy, w niedzielę rano, maszynista pociągu z 475 pasażerami musiał nagle hamować po zauważeniu uszkodzenia torów. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

„Bardzo obfity materiał dowodowy”

Minister Kierwiński podkreślił, że zabezpieczone nagrania z monitoringu oraz liczne elementy znalezione na torach pozwolą szybko zweryfikować sprawców. Jak dodał, w niedzielę wieczorem odnotowano dwa kolejne zdarzenia: uszkodzenie trakcji energetycznej na ok. 60-metrowym odcinku oraz odnalezienie metalowej obejmy założonej na torach.

– Obejma została przecięta przez przejeżdżające pociągi – poinformował szef MSWiA, zaznaczając, że wszystkie te incydenty są sprawdzane przez służby.

Śledztwem zajmuje się specjalny zespół złożony z funkcjonariuszy prokuratury, CBŚP i ABW.

Siemoniak: bardzo wysokie prawdopodobieństwo działania obcych służb

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił, że przy sprawie pracują najlepsi funkcjonariusze.

– Prawdopodobieństwo, że dzieje się to na zlecenie obcych służb, jest bardzo wysokie – stwierdził. – Doprowadzimy do tego, by sprawców i zleceniodawców postawić przed sądem – dodał, podkreślając, że Polska jest w kontakcie z sojusznikami.

Siemoniak zaznaczył także, że linia Warszawa-Lublin jest jedną z tras wykorzystywanych do dostarczania wsparcia Ukrainie.

Prokuratura: grozi nawet dożywocie

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o wszczęciu postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Na razie nikogo nie zatrzymano.

W grę wchodzą dwa przepisy:

• art. 130 par. 7 k.k. — dywersja,

• art. 174 k.k. — usiłowanie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

– Zagrożenie jest bardzo wysokie, a kara za dywersję może wynieść od 10 lat więzienia do dożywocia – zaznaczył Żurek.

Infrastruktura: „Uratowała nas czujność maszynistów”

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że maszynista PKP Intercity, który jako pierwszy zgłosił nieprawidłowości, wykazał się wyjątkową czujnością. Informacja została natychmiast przekazana kolejnemu pociągowi, który zatrzymał się przed miejscem zagrożenia.

W regionie Puław i Dęblina rozpoczęto prace naprawcze. Linia pozostaje przejezdna, a pełna przepustowość ma zostać przywrócona jeszcze w nocy po zakończeniu czynności służb.

Klimczak dodał, że PLK wraz ze Strażą Ochrony Kolei prowadzą wzmożone patrole, a wszystkie posterunki zostały wzmocnione.

– Ten akt dywersji był groźny, ale nasze służby nie dadzą się zastraszyć - zapewnił minister.

Źródło: PAP