Napastnik BKS Bodaczów na godzinę został bramkarzem. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Huczwa chciała wygrać ostatni mecz w tym roku, ale takie same cele przyświecały ekipie z Bodaczowa. Mecz mógł się zacząć kapitalnie dla gospodarzy bo w 27. minucie boisko za zobaczenie czerwonej kartki musiał opuścić Piotr Lembryk. Wówczas goście zdecydowali się na bardzo niecodzienny ruch. Decyzję żeby stanąć między słupkami podjął Mateusz Wróbel, nominalny napastnik BKS. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę. W 32 minucie po kontrataku do siatki Huczwy trafił Kamil Woźniak, a sześć minut później zrobił to ponownie i do przerwy goście prowadzili 2:0.

Po zmianie stron wynik długo się nie zmieniał. Jednak w 72 minucie przyjezdni zadali decydujący cios. Tym razem do siatki Huczwy trafił Mateusz Chodacki i trzy punkty pojechały do Bodaczowa.

– Po czerwonej kartce dla naszego bramkarza Huczwa miała rzut wolny z około 17 metrów. Wróbel popisał się dobrą interwencją szybko wznowił grę i w efekcie Kamil Woźniak zdobył bramkę dla nas. Później dopisał na swoje konto jeszcze jedno trafienie. W końcówce grając z kontry trafiliśmy jeszcze raz i w pełni zasłużenie wygraliśmy to spotkanie. Wygrana w Tyszowcach smakuje wyjątkowo, tym bardziej, że osiągnęliśmy ją w takich, a nie innych okolicznościach. Kończymy udaną rundę jesienną i z optymizmem podejdziemy do drugiej części sezonu – powiedział po spotkaniu Krzysztof Hadło, trener drużyny z Bodaczowa.

Huczwa Tyszowce – BKS Bodaczów 0:3 (0:2)

Bramki: Woźniak (32, 38), Chodacki (72).

Huczwa: Wach – Dworak, Lis, Mac, Materna, M. Okalski (64 Puzyrewski), Stec (51 Marczyk), Torba, Wybranowski (81 Skóra), Zarębski (74 Nagaj), Ziółkowski.

Bodaczów: Lembryk – Baran, Chodacki, A. Cymerman, P. Cymerman, Dołba (84 Mazur), D. Kurzawa, S. Kurzawa (87 Kiryło), Sas, Woźniak, Wróbel.

Czerwona kartka: Lembryk (27), od tego momentu w bramce gości stał Wróbel.

Sędziował: Tucki.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Omega Stary Zamość – Graf Chodywańce 1:1 (Zakrzewski 56-karny – M. Vinicius 45-karny) * Andoria Mircze – Victoria Łukowa 0:3 (Pędlowski 34, 38, Welman 60) * Huczwa Tyszowce – BKS Bodaczów 0:3 (Woźniak 32, 38, Chodacki 72) * Błękitni Obsza – Gryf Gmina Zamość 2:2 (A. Przytuła 82, Budzyński 90 – Kierepka 57, Kushch-Vasylyshyn) * Grom Różaniec – Korona Łaszczów 0:4 (Kramarczuk 4, Różycki 8, Matterazzo 31, Wasyl 43) * Pogoń 96 Łaszczówka – Roztocze Szczebrzeszyn 5:2 (Pisarczyk 31, Ozkavak 38, 79, 80, Kuks 82 – Bud 12, Ligaj 90) * Potok Sitno – Sparta Łabunie 3:5 (Witkowski 7, 62, Bondyra 25 – Buczak 28, 79, Pilipczuk 33, 45, Zając 35) * Olimpiakos Tarnogród – Huragan Hrubieszów 3:4 (Bodek 6, Olekh 50, Wiciejowski 65 – Rybka 17, Oleszczuk 22, 29, Olszak 86).