Napastnik BKS Bodaczów na godzinę został bramkarzem. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij
BKS Bodaczów pokonał w Tyszowcach tamtejszą Huczwę i udanie zakończył rundę jesienną
BKS Bodaczów pokonał w Tyszowcach tamtejszą Huczwę i udanie zakończył rundę jesienną (fot. BKS Bodaczów/facebook)

BKS Bodaczów kończy udaną rundę cenną wygraną w Tyszowcach. Zespół trenera Krzysztofa Hadło, pokazał charakter i wygrał na trudnym terenie z tamtejszą Huczwą grając niemal przez godzinę w osłabieniu. Bohaterem gości okazał się Mateusz Wróbel. Nominalny napastnik i zarazem kapitan BKS stanął w pewnym momencie w bramce gości i nie puścił gola

Huczwa chciała wygrać ostatni mecz w tym roku, ale takie same cele przyświecały ekipie z Bodaczowa. Mecz mógł się zacząć kapitalnie dla gospodarzy bo w 27. minucie boisko za zobaczenie czerwonej kartki musiał opuścić Piotr Lembryk. Wówczas goście zdecydowali się na bardzo niecodzienny ruch. Decyzję żeby stanąć między słupkami podjął Mateusz Wróbel, nominalny napastnik BKS. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę. W 32 minucie po kontrataku do siatki Huczwy trafił Kamil Woźniak, a sześć minut później zrobił to ponownie i do przerwy goście prowadzili 2:0.

Po zmianie stron wynik długo się nie zmieniał. Jednak w 72 minucie przyjezdni zadali decydujący cios. Tym razem do siatki Huczwy trafił Mateusz Chodacki i trzy punkty pojechały do Bodaczowa.

– Po czerwonej kartce dla naszego bramkarza Huczwa miała rzut wolny z około 17 metrów. Wróbel popisał się dobrą interwencją szybko wznowił grę i w efekcie Kamil Woźniak zdobył bramkę dla nas. Później dopisał na swoje konto jeszcze jedno trafienie. W końcówce grając z kontry trafiliśmy jeszcze raz i w pełni zasłużenie wygraliśmy to spotkanie. Wygrana w Tyszowcach smakuje wyjątkowo, tym bardziej, że osiągnęliśmy ją w takich, a nie innych okolicznościach. Kończymy udaną rundę jesienną i z optymizmem podejdziemy do drugiej części sezonu – powiedział po spotkaniu Krzysztof Hadło, trener drużyny z Bodaczowa.

Huczwa Tyszowce – BKS Bodaczów 0:3 (0:2)

Bramki: Woźniak (32, 38), Chodacki (72).

Huczwa: Wach – Dworak, Lis, Mac, Materna, M. Okalski (64 Puzyrewski), Stec (51 Marczyk), Torba, Wybranowski (81 Skóra), Zarębski (74 Nagaj), Ziółkowski.

Bodaczów: Lembryk – Baran, Chodacki, A. Cymerman, P. Cymerman, Dołba (84 Mazur), D. Kurzawa, S. Kurzawa (87 Kiryło), Sas, Woźniak, Wróbel.

Czerwona kartka: Lembryk (27), od tego momentu w bramce gości stał Wróbel.

Sędziował: Tucki.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Omega Stary Zamość – Graf Chodywańce 1:1 (Zakrzewski 56-karny – M. Vinicius 45-karny) * Andoria Mircze – Victoria Łukowa 0:3 (Pędlowski 34, 38, Welman 60) * Huczwa Tyszowce – BKS Bodaczów 0:3 (Woźniak 32, 38, Chodacki 72) * Błękitni Obsza – Gryf Gmina Zamość 2:2 (A. Przytuła 82, Budzyński 90 – Kierepka 57, Kushch-Vasylyshyn) * Grom Różaniec – Korona Łaszczów 0:4 (Kramarczuk 4, Różycki 8, Matterazzo 31, Wasyl 43) * Pogoń 96 Łaszczówka – Roztocze Szczebrzeszyn 5:2 (Pisarczyk 31, Ozkavak 38, 79, 80, Kuks 82 – Bud 12, Ligaj 90) * Potok Sitno – Sparta Łabunie 3:5 (Witkowski 7, 62, Bondyra 25 – Buczak 28, 79, Pilipczuk 33, 45, Zając 35) * Olimpiakos Tarnogród – Huragan Hrubieszów 3:4 (Bodek 6, Olekh 50, Wiciejowski 65 – Rybka 17, Oleszczuk 22, 29, Olszak 86).

Czytaj więcej o:
piłka nożna zamojska klasa okręgowa piłka nożna mężczyzn BKS Bodaczów

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA
15. KOLEJKA

Wyniki:

Potok Sitno - Sparta Łabunie 3-5
Błękitni Obsza - Gryf Gmina Zamość 2-2
Olimpiakos Tarnogród - Huragan Gmina Hrubieszów 3-4
Pogoń 96 Łaszczówka - Roztocze Szczebrzeszyn 1925 5-2
Huczwa Tyszowce - BKS Bodaczów 0-3
Andoria Mircze - Victoria Łukowa 0-3
Omega Stary Zamość - Graf Chodywańce 1-1
Grom Różaniec - Korona Łaszczów 0-4

Tabela:

1. Graf 15 39 39-8
2. Victoria 15 39 44-8
3. Bodaczów 15 34 44-14
4. Andoria 15 26 40-17
5. Gryf 15 26 45-22
6. Huragan 15 24 28-29
7. Pogoń 15 23 32-28
8. Huczwa 15 22 29-33
9. Korona 15 22 23-29
10. Omega 15 20 37-32
11. Błękitni 15 19 23-25
12. Sparta 15 18 25-45
13. Grom 15 15 33-49
14. Olimpiakos 15 9 28-53
15. Roztocze 15 5 16-56
16. Potok 15 4 20-59

