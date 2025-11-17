Aby przynieść dzieciom radość - Onko Mikołaj 2025

Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem i nieść radość tym, którzy tegoroczne święta spędzą w szpitalu. To niesamowity gest mający ogromne znaczenie.

W dniach od 12 listopada do 1 grudnia zbierane są prezenty dla dzieci. Natomiast już 4 grudnia paczki trafią w ręce młodych pacjentów. Potrzebne są nowe rzeczy, takie jak zabawki, książki, materiały edukacyjne, materiały plastyczne, kolorowe piżamki, kosmetyki dla dzieci, słodycze oraz inne zabawki i drobiazgi. Liczy się gest będący wsparciem w trudnych chwilach.

Zbiórka prowadzona jest w wyznaczonych miejscach u współorganizatorów oraz partnerów w całym województwie lubelskim. To wyjątkowe okazja, by wspólnie stworzyć atmosferę pełną nadziei, wzruszenia i dobroci oraz pokazać dzieciom, że otacza je ogrom życzliwości i opieki.