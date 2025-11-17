Maksymalizuj zyski: jak zarabiać więcej na lokatach dzięki nowym środkom?

Czym jest lokata na nowe środki?

To lokata na preferencyjnych warunkach kierowana do nowych i stałych klientów. Możesz z niej skorzystać, jeżeli wpłacisz pieniądze, które powiększą saldo.

Banki ustalają tzw. dzień bazowy, czyli datę, na którą sprawdzają, ile było pieniędzy na Twoim koncie. Wszystko, co wpłacisz ponad tę kwotę, jest traktowane jako "nowe środki" i kwalifikuje się do promocyjnego oprocentowania na lokacie.

Dlaczego to się opłaca? Główne korzyści

Korzystanie z takich lokat może stać się dla Ciebie strategią maksymalizacji zysków bez zbędnego ryzyka. Oto ich zalety:

Wyższe oprocentowanie bez ryzyka – lokaty na nowe środki oferują znacznie lepsze stawki niż standardowe depozyty, a jednocześnie są tak samo bezpieczne. Przypominamy, że Twoje oszczędności do równowartości 100 000 euro są w pełni gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). To oznacza, że są bezpieczne, nawet gdyby bank ogłosił upadłość.

Prostota i przejrzystość – tradycyjne lokaty bankowe to jeden z najprostszych w swojej konstrukcji produktów oszczędnościowych. Od razu wiesz, jakie jest oprocentowanie i na jak długo powierzasz swoje środki bankowi. Nie ma tu żadnych ukrytych zmiennych ani skomplikowanych mechanizmów.

Efektywne wykorzystanie pieniędzy – jeśli masz część środków w domu w gotówce lub na nieoprocentowanym rachunku, lokata na nowe środki to idealny sposób, aby zaczęły one rzeczywiście pracować i maksymalizować zyski.

Praktyczny przewodnik: jak zarabiać więcej na lokatach krok po kroku?

Zastosowanie tej strategii jest naprawdę proste, ale wymaga świadomego działania. Zwróć uwagę na „Lokatę na nowe środki” w BOŚ Banku. Jak wynika z oferty banku, kwota tych nowych środków jest ustalana na podstawie salda na koncie w wybranym dniu, np. 31 sierpnia 2025 roku.

Dlatego,jeśli 31 sierpnia 2025 roku na Twoim koncie było 5000 zł, a po tym terminie doszło do nich kolejne 10 000 zł, to tylko te 10 000 zł będzie traktowane jako "nowe środki".

Taka kwota podlega wyższemu oprocentowaniu. W ofercie Lokaty na Nowe Środki w BOŚBank24 wynosi ono:

dla lokaty na 3 miesiące – 4,35%,

dla lokaty na 6 miesięcy – 4,05%,

dla lokaty na 12 miesięcy – 3,75%.

Kwota minimalna depozytu wynosi 1000 zł, a klient BOŚ Banku ma możliwość założenia wielu lokat do wysokości nowych środków. Musisz też wskazać, na jaki rachunek ma zostać przelana kwota wraz z odsetkami po upływie okresu umowy. Wszystko dlatego, że jest nieodnawialna.

Jak możesz maksymalizować zyski na lokatach na nowe środki?

Kluczem do maksymalizacji zysków z lokat jest przenoszenie pieniędzy po zakończeniu depozytu w jednym banku do drugiego, aby stały się one nowymi środkami.

To strategia, którą często stosują doświadczeni klienci, aby nie dopuścić do sytuacji, w której ich pieniądze znajdują się na niskooprocentowanych kontach. Dzięki temu zawsze korzystasz z najlepszych promocji na rynku.

O czym powinno się pamiętać przy oszczędzaniu na lokatach?

Lokata to depozyt na konkretny okres. Jeśli zerwiesz ją przed czasem, stracisz zgromadzone odsetki. Upewnij się, że lokujesz tylko te środki, których nie będziesz potrzebować w najbliższym czasie.

Jeśli od dawna jesteś klientem danego banku, musisz dokładnie sprawdzić, czy jego oferta na nowe środki jest dla Ciebie dostępna. W niektórych przypadkach musisz najpierw przenieść pieniądze do innej instytucji, a potem wpłacić je z powrotem, aby kwalifikowały się jako "nowe".