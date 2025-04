Korona Łaszczów zdobyła teren Gromu Różaniec. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Hit kolejki nie rozczarował i padło w nim aż pięć bramek. W 26 minucie gola dla miejscowych zdobył Jakub Padiasek, ale radość Gromu nie trwała długo. 10 minut później Tomasz Bodeńko zagrał świetne podanie na głowę Maciej Wasyla, a ten strzałem głową doprowadził do remisu. Po zmianie stron Wasyl wystąpił w roli asystenta. Po jego przechwycie i pięknej akcji prowadzenie gościom w 54 minucie dał Aleksandro Matterazzo. To nie był jednak koniec. Tuż po upływie godzinie gry kapitalną bramkę z połowy boiska zdobył Mateusz Anioł i wydawało się, że Grom już się nie podniesie. Jednak cztery minuty później gola kontaktowego dla gospodarzy strzelił Arkadiusz Kwiatkowski.

Choć do końca meczu pozostało jeszcze sporo czasu to wynik już się nie zmienił i trzy punkty pojechały do Łaszczowa. Dla Gromu była to trzecia porażka w tym sezonie, ale pierwsza poniesiona na swoim boisku.

Grom Różaniec – Korona Łaszczów 2:3 (1:1)

Bramki: Padiasek (26), Kwiatkowski (66) – Wasyl (36), Matterazzo (54), Anioł (62).

Grom: Szawara, W. Lis (64 Hanas), Kupiec (82 P. Konopka), D. Konopka, Kozyra, Marzec (85 D. Lis) Halych, Shamatava, Padiasek (74 Bukowiński), Paćkowski (56 Salik), Kwiatkowski.

Korona: K. Krawczyk – Kłos (68 Jamroż), Kramarczuk, Szewc, W. Krawczyk, Piatnoczka, Anioł, Materazzo, Bodeńko (68 Żurawski), Wasyl (60 Prz. Krawczyk), Zawiślak (86 Szyper).

Czerwona kartka: Shamatava (75-za dwie żółte).

Sędziował: Wróbel.

Drugim najciekawiej zapowiadającym się meczem w tej kolejce było starcie Victorii Łukowa z Olimpiakosem Tarnogród. Zespół Jarosława Stępnia w rundzie wiosennej spisuje się rewelacyjnie i po pięciu rozegranych meczach jest bogatsza o 15 punktów dzięki czemu zajmuje miejsce na podium. Z kolei Olimpiakos skończył poprzednią część sezonu na „pudle”, ale wiosną nie idzie mu już tak dobrze i przed meczem w Łukowej plasował się na piątym miejscu.

Na pierwszego gola w sobotnim meczu nie trzeba było długo czekać. W 13 minucie po krótko rozegranym rzucie rożnym na strzał sprzed pola karnego zdecydował się Maciej Welman. Zamiast uderzenia wyszło mu jednak świetne podanie, a piłkę do siatki strzałem piętą skierował Marcel Pędlowski i gospodarze byli na prowadzeniu.

Po przerwie gospodarze nie zwolnili tempa. W 49 minucie po dobrym prostopadłym podaniu piłkę do bramki Olimpiakosu skierował Pędlowski. Natomiast w 67 minucie po dośrodkowaniu piłki z rzutu wolnego i zamieszaniu w polu karnym najlepiej zachował się Robert Futyma i gospodarze prowadzili już 3:0. Wynik meczu ustalił w 78 minucie strzałem sprzed pola karnego Welman.

Victoria Łukowa – Olimpiakos Tarnogród 4:0 (1:0)

Bramki: Pędlowski (13, 49), Futyma (67), Welman (78).

Victoria: Hyz – J. Wójcik, Węgrzyn, Świersz, Futyma, Mac. Ostrowski, Welman, Pędlowski, Mar. Ostrowski, Marzęda, Buczek.

Olimpiakos: Szponar – Kruk, Cios, Gancarz, Kaczor, Nawrocki, Stetskiv, Klecha, Gierula, Bodek, Olekh.

Sędziował: H. Chmura.

Na pozostałych boiskach

Wielkanocna kolejka zaczęła się już w środę od wygranej Huczwy Tyszowce i remisie w starciu Kryształu Werbkowice z Olimpią Miączyn. Z kolei w czwartek ważne trzy punkty w Soli wywalczył Potok Sitno w starciu z tamtejszym Olendrem.

Co działo się w sobotę? Kolejne ważne zwycięstwo odniosła Tanew Majdan Stary pokonując w Chodywańcach tamtejszy Graf po golach zdobytych przed przerwą przez Kacpra Macochę i Arkadiusza Kusiaka. Aż siedem goli padło za to w Mirczu gdzie tamtejsza Andoria przegrała z Omegą Stary Zamość 2:5. Królem polowania okazał się grający w ekipie gości Damian Buczek, który strzelił aż cztery bramki. Szczególnie urodziwe było jego trzecie trafienia kiedy sprytnym strzałem przelobował bramkarza gospodarzy.

Po świętach Wielkiej Nocy część zespołów nadrobi zaległości z 19. kolejki. Przypomnijmy – ze względu na powrót zimy nie odbyły się mecze w Różańcu, Mirczu i Tyszowcach dlatego zostaną one rozegrane w najbliższą środę o godzinie 17.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – KOMPLET WYNIKÓW 21. KOLEJKI

Huczwa Tyszowce – BKS Bodaczów 4:2 (Stec 16, Ziółkowski 42, 71, Szwanc 63 – Dołba 19, 61) * Kryształ Werbkowice – Olimpia Miączyn 2:2 (Lis 38, Wołoch 43 – Wróbel 12, 22) * Olender Sól – Potok Sitno 1:4 (Olszówka 40 – Sadowski 7, 38, Bondyra 25, Wajdyk 49) * Graf Chodywańce – Tanew Majdan Stary 0:2 (Maciocha 29, A. Kusiak 40) *Andoria Mircze – Omega Stary Zamość 2:5 (Hoshko 64, Herda 67 – Buczek 18, 40, 42, 42, 75, Herda 31-samobójcza) * Grom Różaniec – Korona Łaszczów 2:3 (Padiasek26, Kwiatkowski 66 – Wasyl 36, Materrazzo 54, Anioł 62) * Victoria Łukowa – Olimpiakos Tarnogród 4:0 (Pędlowski 13, 49, Futyma 67, Welman 78) * Pogoń 96 Łaszczówka – Błękitni Obsza 4:4 (Droździel 13, Ozkavak 18, 42, Lis 72, – Wasong 34, Strug 58, Przytuła 75, budzyński 79).