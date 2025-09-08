Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Lider gromi u siebie, Graf Chodywańce wygrywa w Zawadzie. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Marcos Vinicius został najważniejszym bohaterem meczu w Zawadzie
Marcos Vinicius został najważniejszym bohaterem meczu w Zawadzie
(fot. GRAF CHODYWAŃCE)

BKS Bodaczów wyrasta na prawdziwą rewelację rundy jesiennej. W sobotę zespół dowodzony przez Krzysztofa Hadły nie dał żadnych szans Gromowi Różaniec. Bardzo cenne trzy punkty w Zawadzie wywalczył za to Graf Chodywańce

Ekipa z Bodaczowa w tym sezonie sieje postrach wśród wszystkich zespołów. Przed sobotnim meczem BKS miał na koncie komplet zwycięstw, a przed sobą mecz z bardzo wymagającym, choć mającym od początku sezonu problemy Gromem Różaniec.

Sobotnie spotkanie zaczęło się od bramki Sebastiana Kurzawy w 16 minucie, ale już trzy minuty później goście odpowiedzieli golem Stanislava Volkodava. Jednak jeszcze przed przerwą miejscowym prowadzenie dał Mateusz Wróbel. Po przerwie Wróbel trafił w 57 minucie i zrobiło się 3:1. W kolejnych minutach bramki nie padały, ale jak się okazało ekipa z Bodaczowa zostawiła sobie siły na piorunującą końcówkę. W ostatnich 10 minutach gospodarze zdobyli aż cztery bramki. W 80 i 87 minucie do siatki trafił Oliwier Mazur, a w doliczonym czasie gry na listę strzelców wpisali się jeszcze Kamil Woźniak i Szymon Berdak i spotkanie zakończyło się pogromem.

 – Naszą siłą jest między innymi bardzo szeroka i wyrównana kadra – mówi Krzysztof Hadło, trener BKS Bodaczów. – Mecz dobrze się dla nas zaczął, bo strzeliliśmy bramkę. Potem rywal odpowiedział po naszym błędzie, ale w kolejnych minutach byliśmy lepsi i kontrolowaliśmy jego przebieg. Skąd taka mocna końcówka? Po pierwsze to efekt systematycznej pracy zawodników na treningach. A po drugie, nie ma co ukrywać, zmiennicy dali dodatkowy bodziec. Zawodnicy, którzy nie wyszli w podstawowym składzie chcieli także pokazać swoje umiejętności i strzeliliśmy w końcówce trzy bramki – dodaje szkoleniowiec lidera tabeli.

BKS Bodaczów – Grom Różaniec 7:1 (2:1)

Bramki: S. Kurzawa (16), Wróbel (27, 57), Mazur (80, 87), Woźniak (90), Berdak (90+1) – Volkodav (19).

BKS: Ryń – Baran (10 Mazur), Chodacki, A. Cymerman, P. Cymerman, Dołba (65 Woźniak), Kić (80 Zwolak), D. Kurzawa, S. Kurzawa, Sas (85 Kiryło), Wróbel (83 Berdak).

Grom: Pranovich – Gałka, Myszak (80 Grasza), Duchak, Kiełbasa (84 Zygmunt) Volkodav, Żyła, Salik, Halych, Uchman, (68 Lis), Perin.

Sędziował: Ostrowski.

Bardzo istotny dla układu ligowej tabeli mecz odbył się w tej kolejce w Zawadzie. Tamtejszy Gryf Gmina Zamość gościł u siebie Grafa Chodywańce. Spotkanie było bardzo wyrównane, a o jego losach zadecydowała akcja z początku drugiej połowy. W 49 faulowany w polu karnym gospodarzy był Marcos Vinicius i sędzia wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł sam poszkodowany i zdobył jedyną bramkę dla gości dzięki czemu trzy punkty powędrowały na konto zespołu Grafa.

 – Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Świadczy o tym także fakt, że sami gospodarze wypowiadali się po ostatnim gwizdku pozytywnie o naszej grze. Mecz moim zdaniem stał na wysokim poziomie, a pierwsza połowa była bardzo wyrównana. W drugiej połowie wykorzystaliśmy rzut karny, a później mieliśmy jeszcze dogodne okazje do podwyższenia wyniku, ale zabrakło skuteczności – mówi Paweł Mroczkowski, prezes Grafa. – Cieszymy się z tej wygranej, bo przed meczem zakładałem, że spotkanie z Gryfem będzie dla nas generalnym sprawdzianem pod kątem naszej dyspozycji w rundzie jesiennej. Widać wyraźnie bardzo dobrą pracę trenera Bohdana Bławackiego i zawodników – dodał Mroczkowski.

Gryf Gmina Zamość – Graf Chodywańce 0:1 (0:0)

Bramka: M. Vinicius (50).

Gryf: Pędzich – Luterek, Posikata, Denkiewicz (58 Krzywonos), Kierepka, Kushch-Vasylyshyn, Vistovskyi (54 Sienkiewicz), Zawadzki (58 Małecki), Laskowski, Sałamacha, Pupeć (70 Ziemba).

Graf: Waśkiewicz – Bartecki, Ciećko, Dzhus, Korzeniewski (85 Smoliński), Krosman (66 Bobyliak), Ligęza, Perec, M. Vinicius (87 Bardega), Surmacz, Tyrka (75 Wereszczak).

Sędziował: Chmura.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

BKS Bodaczów – Grom Różaniec 7:1 (S. Kurzawa 16, Wróbel 27, 57, Mazur 80, 87, Woźniak 89, Berdak 90 – Volkodav 19) * Roztocze Szczebrzeszyn – Korona Łaszczów 1:2 (Gałka 59 – Różycki 3, 45) * Gryf Gmina Zamość – Graf Chodywańce 0:1 (M. Vinicius 50) * Omega Stary Zamość – Błękitni Obsza 1:1 (Dziuba 37 – Przytuła 20) * Andoria Mircze – Olimpiakos Tarnogród 7:1 (Matysiak 7, 13, 45, Turevych 64, 68, Mac 70 – Cios 63) * Huragan Hrubieszów – Sparta Łabunie 3:2 (Oleszczuk 20, Rutkowski 38, Rybka 89 – Pilipczuk 11, T. Nowak 51) * Victoria Łukowa – Potok Sitno 6:0 (Welman 15, 45, 67, 68, Stępień 49, Pędlowski 62) * Huczwa Tyszowce – Pogoń 96 Łaszczówka 3:3 (Materna 42, 76, Ziółkowski 72 – Towbin 45, Sz. Kozak 87, Puchalski 90).

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA
5. KOLEJKA

Wyniki:

Gryf Gmina Zamość - Graf Chodywańce 0-1
Huragan Gmina Hrubieszów - Sparta Łabunie 3-2
Roztocze Szczebrzeszyn 1925 - Korona Łaszczów 1-2
BKS Bodaczów - Grom Różaniec 7-1
Victoria Łukowa - Potok Sitno 6-0
Omega Stary Zamość - Błękitni Obsza 1-1
Andoria Mircze - Olimpiakos Tarnogród 6-1
Huczwa Tyszowce - Pogoń 96 Łaszczówka 3-3

Tabela:

1. Bodaczów 5 15 23-3
2. Victoria 5 15 16-1
3. Graf 5 13 9-3
4. Andoria 5 10 13-4
5. Huragan 5 10 12-12
6. Gryf 5 9 17-9
7. Korona 5 9 15-10
8. Huczwa 5 6 13-10
9. Grom 5 6 13-16
10. Roztocze 5 5 8-9
11. Omega 5 5 9-14
12. Błękitni 5 3 4-9
13. Sparta 5 3 7-19
14. Pogoń 5 2 5-15
15. Potok 5 1 5-18
16. Olimpiakos 5 0 4-21

