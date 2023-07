Omega Stary Zamość i BKS Bodaczów w finale Pucharu Starostów

O trofeum zagra Omega Stary Zamość, która pokonała po zaciętym spotkaniu beniaminka klasy okręgowej – Potok Sitno - dopiero po rzutach karnych.

Wynik spotkania otworzyli w 13 minucie zawodnicy z Sitna, a dokładnie zrobił to sprytnym strzałem głową Aureliusz Miedźwiedź. Omega odpowiedziała w 22 minucie golem z woleja Bartosza Nizioła po dobrze bitym rzucie rożnym. Trzy minuty później goście wykonywali kolejny korner, a do centry w polu karnym miejscowych najwyżej wyskoczył Łukasz Fidler.

W drugiej połowie wynik nie zmieniał się aż do 90 minuty i wszystko wskazywało na to, że ekipa ze Starego Zamościa wywalczy awans. Tymczasem w niemal ostatniej akcji meczu po dobrym dośrodkowaniu Daniela Pysia z rzutu wolnego piłka trafiła do Kamila Pysia, a ten celną główką doprowadził do remisu, a co za tym idzie do rzutów karnych.

Konkurs jedenastek zaczął się od dwóch skutecznych interwencji bramkarzy obydwu drużyn. W drugiej serii Omega się nie pomyliła, a Potok zmarnował kolejną szansę. W trzeciej serii oba zespoły trafiły do siatki, a w kolejnej Potok doprowadził do wyrównania, bo chwilę wcześniej zawodnik Omegi uderzył nad poprzeczką. O awansie do finału zadecydowała więc ostatnia seria – zawodnik Omegi się nie pomylił, a strzał gracza z Sitna wybronił golkpier gości Jakub Pieczykolan i został bohaterem półfinałowego starcia.

Rzuty karne były także potrzebne do wyłonienia drugiego z finalistów w starciu BKS Bodaczów ze Spartą Łabunie. Po 90 minutach i golach Tomasza Maleszy dla BKS i Mateusza Przyczyny był remis 1:1. Natomiast w strzałach „z wapna” minimalnie lepsi okazali się miejscowi zwyciężając 5:4.

Spotkanie finałowe zaplanowano na piątego lub szóstego sierpnia, a jego gospodarzem będzie zespół z Bodaczowa.

Potok Sitno – Omega Stary Zamość 2:2, karne 2:3

Bramki: Miedźwiedź (13), K. Pyś (90) – Nizioł (22), Fidler (25).

Potok: Roczniak – Drozdowski, Pawlak, Kołodziejczuk, Grymuza – A. Miedzwiedź, Mazurek, D. Pyś, Omański – Sadowski, K.Pyś oraz Sołoducha, Jabłoński, Pieczykolan, Witkowski, J. Niderla.

Omega: Pieczykolan – Tchórz, Baran, Mikulski, Fidler, Bubeła, Lichota, Dyrkacz, Olech, Janda, Nizioł oraz Wróbel, Radziszewski.