Pogoń 96 Łaszczówka - Igros Krasnobrod 3:2. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Niedzielny mecz w Łaszczówce odbywał się w dniu urodzin trenera Pogoni Pawła Babiarza. Dlatego zawodnicy miejscowej ekipy chcieli nie tylko zmazać plamę za zeszłotygodniową porażkę w Lubyczy Królewskiej z tamtejszą Granicą, ale i sprawić miły prezent swojemu szkoleniowcowi.

Przed pierwszym gwizdkiem ekipa z Łaszczówki najbardziej obawiała się doświadczonego i znakomicie znanego w regionie Kamila Droździela. I jak się szybko okazało obawy te były jak najbardziej podstawne, bo już w czwartej minucie snajper Igrosu otworzył wynik spotkania, który zresztą utrzymał się do przerwy.

Po przerwie gospodarze ostro wzięli się do pracy. Najpierw do remisu doprowadził Marcin Żurawski, a po mocnym i soczystym strzale z dystansu Pogoń objęła prowadzenie. Jak się jednak miało niebawem okazać to nie był koniec emocji. W 77 minucie Igros wyrównał stan rywalizacji za sprawą Droździela. Ostatnie słowo należało jednak do miejscowych. W końcówce gola na wagę trzech punktów zdobył Jakub Jeruzal i Pogoń zdobyła pierwszy na wiosnę komplet punktów

– Cieszymy się bardzo z wygranej, która smakuje jeszcze lepiej ze względu na okoliczności meczu – mówi Zbigniew Jeruzal, grający trener Pogoni. – Po golu na 1:0 rywale się cofnęli. Udało nam się zdobyć dwa gole, ale później Igros znów strzelił nam bramkę. Finalnie to jednak my sięgamy na trzy punkty i robimy świetny prezent urodzinowy dla naszego trenera – dodaje sternik Pogoni. – To zawsze miło wygrać mecz w swoje urodziny. Co ciekawe to był mój trzeci mecz z Igrosem w Łaszczówce i trzeci raz zakończył się wynikiem 3:2 – spuentował trener Paweł Babiarz.

Pogoń 96 Łaszczówka – Igros Krasnobród 3:2 (0:1)

Bramki: Żurawski (50-karny), Bukowski (70), J. Jeruzal (88) – Droździel (4, 77-karny),

Pogoń: Berbecki – Jędrzejewski, Żurawski, Lasota (27 Stępniak), Podborny (62 Kuks), Łaba, Pisarczyk (62 Bukowski), Stożek (90 Z. Jeruzal), Towbin, Ozkavak, J. Jeruzal (90 Kozak).

Igros: K. Kostrubiec – Albingier, Dziura, Sz. Kostrubiec, Nowosad (72 Sz. Przytuła), Borek, Margol, Senytskyi, Róg, A. Przytuła (58 Sikora), Droździel (80 Gałka).

Sędziował: Kasztelan.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Pogoń 96 Łaszczówka – Igros Krasnobród 3:2 (Żurawski 50-karny, Bukowski 70, J. Jeruzal 88 – Droździel 4, 77-karny) * Huczwa Tyszowce – Olimpiakos Tarnogród 0:4 (Bursztyka 48, Stetskiv 57, 83, Gardzielik 90) * Victoria Łukowa – Omega Stary Zamość 4:3 (Fidler 10-samobójcza, Walęciuk 45, Rybak 81, 89 – Nizioł 27, 51, Dyrkacz 43-karny) * Olimpia Miączyn – Granica Lubycza Królewska 0:2 (Kushch-Vasylyshyn 17, Bonin 45) * Korona Łaszczów – Hetman Zamość 0:1 (Wasyl 21-samobójcza) * Orkan Bełżec – Unia Hrubieszów 3:3 (M. Czachor 48, 66, Wiciejowski 81 – Lewkowicz 10, Posikata 35, S. Oleszczuk 43) * Łada 1945 Biłgoraj – Włókniarz Frampol 2:1 (Kołodziej 2, Cherniuk 90 – Czajka 55) * Graf Chodywańce – Tanew Majdan Stary 1:2 (Bartecki 63 - A. Kusiak 7, D. Zawidczak 34).