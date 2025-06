Sezon 2024/2025 zamojskiej klasy okręgowej w liczbach

0 – Tanew Majdan Stary w żadnym z 30 meczów nie podzieliła się z rywalami punktami. Podopieczni trenera Bogdana Antolaka albo wygrywali, albo notowali porażki (wiosną ledwie jedną).

1 – tylko jeden remis w całym sezonie odnotował z kolei wicelider tabeli Grom Różaniec. Miał on miejsce w Sitnie 21 września poprzedniego roku przeciwko tamtejszemu Potokowi.

3 – mecze wygrał w całym sezonie najsłabszy zespół zamojskiej klasy okręgowej czyli Olender Sól. Z kolei trzy spotkania u siebie na swoją korzyść rozstrzygał Kryształ Werbkowice i Potok Sitno. Z kolei Olimpia Miączyn tyle razy okazywała się lepsza od swoich rywali na wyjazdach.

5 – to liczba porażek jakie w tym sezonie poniosła Victoria Łukowa. To najlepszy wynik w całej lidze i zapewne trener Jarosław Stępień bardzo żałuje, że jego zespół aż cztery razy remisował swoje spotkania, bo wówczas awans do czwartej ligi byłby na wyciągnięcie ręki. To także przewaga punktowa z jaką Tanew Majdan Stary wyprzedziła drugi w tabeli Grom Różaniec i wspomnianą Victorię.

9 – tyle remisów w tym sezonie zaliczył Olimpiakos Tarnogród i Pogoń 96 Łaszczówka. Co ciekawe kiedy te dwa zespoły rywalizowały ze sobą raz lepszy był zespół z Tarnogrodu, a w rewanżu lepsi okazali się piłkarze z Łaszczówki

10 – taką przewagę nad wiceliderem miał przed startem rundy wiosennej Grom Różaniec. Podopieczni trenera Sergieja Sawczuka nie tylko nie zdołali utrzymać tak sowitej przewagi nad Tanwią Majdan Stary, ale dali się wyprzedzić.

11 – tyle domowych meczów w tym sezonie przegrał Olender Sól i nie dziwne, że zajął ostatnie miejsce w tabeli

13 – znów Olender Sól i jego niechlubna statystyka. To dorobek punktowy ekipy z Soli, na który złożyły się trzy zwycięstwa i cztery remisy.

15 – goli w jednym meczu strzelił Grom Różaniec. Ekipa trenera Sawczuka dokonała tego w domowym meczu z Olimpią Miączyn 26 października 2024 wygrywając 15:1

17 – tylko tyle bramek strzelił z kolei w 30 spotkaniach Kryształ Werbkowice zgarniając niechlubną nagrodę dla najgorszej ofensywy w lidze

23 – aż tyle spotkań przegrał w minionym sezonie Olender Sól

26 – taką ilość bramek zdobył w tym sezonie napastnik Tanwi Majdan Stary Mateusz Dziurdza zostając tym samym królem strzelców zamojskiej klasy okręgowej

32 – tyle goli dał sobie strzelić w zakończonym niedawno sezonie Graf Chodywańce i zdobył miano najlepszej defensywy rozgrywek

48 – punktów po 30 kolejkach miały na koncie trzy zespoły: Olimpiakos Tarnogród, Korona Łaszczów i Huczwa Tyszowce zajmując kolejno miejsca szóste, siódme i ósme.

72 – taką ilość punktów po 30 kolejkach zgromadziła Tanew Majdan Stary i wywalczyła historyczny awans do czwartej ligi

106 – goli dał sobie strzelić Olender Sól co daje średnio 3,53 straconej bramki na mecz

107 – to z kolei ilość zdobytych bramek przez Grom Różaniec w minionym sezonie. Nikt nie miał równie skutecznego ataku, który strzelał średnio 3,56 gola na mecz. To jednak nie pozwoliło ekipie z Różańca wygrać ligi, a dało „jedynie” miejsce w barażach o awans.