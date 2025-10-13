Podziękowali nauczycielom za ich pasję i zaangażowanie. Dzień Edukacji Narodowej w Lublinie

Podczas wydarzenia uhonorowano dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Lublin za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wręczone nagrody stanowiły wyraz uznania dla ich codziennego zaangażowania w rozwój i edukację młodych mieszkańców miasta.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu artystów z Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”, dedykowany wszystkim nagrodzonym pedagogom.

W ramach miejskiej sieci oświaty w całym Lublinie działa obecnie 142 szkoły i placówki edukacyjne, w tym 29 szkół podstawowych, 53 przedszkola, 13 liceów ogólnokształcących oraz liczne zespoły szkół, ośrodki wychowawcze i poradnie. Łącznie w miejskich szkołach i przedszkolach uczyć się będzie ponad 46 tysięcy uczniów, w tym blisko 2 tysiące dzieci i młodzieży z Ukrainy.