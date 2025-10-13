Lublin w remoncie. Jedne ulice gotowe, inne niebawem

– Dobiegają końca trwające, letnie prace remontowe na lubelskich ulicach. Użytkownicy mogą cieszyć się z naprawionych jezdni kolejnych ulic m.in. Kunickiego, Grafa, Reja, Biernata z Lublina, Cedrowej, Hiacyntowej, Bazylianówka czy Ofelii – wylicza Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Kierowcy owszem, mogą się cieszyć z nowych, lepszych nawierzchni, ale z drugiej strony muszą szykować się na kolejne utrudnienia związane z innymi remontami.

– Do remontów trafią kolejne ulicy, tj. Konstantynów, Dunikowskiego, Czechowska, Szewska, odcinek Glinianej, nawierzchnia wiaduktu Łęczyńska - Hutnicza, odcinek ulic Kiepury, Okrzei, Szarych Szeregów, Łabędziej – dodaje Fisz.

To nie koniec, bowiem jeszcze przed końcem roku miasto planuje remont schodów na kładce nad ul. Sikorskiego i wymianę nawierzchni na kładce nad ul. Orkana. Ponadto interwencji drogowców doczeka się również ponad 20 dróg gruntowych.

– Prace trwają również na odcinku robót brukarskich. Podpisywane są kolejne umowy na remonty odcinków chodników m.in. w ulicach: Ułanów, Głębokiej, Długiej, Borelowskiego, Orlanda, Tulipanowej, Przyjaźni, Batorego czy Dzieci Zamojszczyzny – wylicza rzecznik.