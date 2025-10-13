Plac manewrowy równiejszy i dostosowany do nowych przepisów

Plac manewrowy przy WORD w Białej Podlaskiej jest równiejszy. Remont był konieczny również z innych powodów.
W styczniu zmieniają się przepisy i kursanci, którzy zdają egzaminy na kategorię C+E będą musieli zdawać egzaminy praktyczne na ciągniku siodłowym z naczepą.
– Nasz plac wcześniej nie spełniał tych wymogów. Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego, udało się przeprowadzić inwestycję za ponad 2 mln zł – przyznaje Wojciech Babicz, dyrektor WORD. To nie tylko równiejsza nawierzchnia i odwodnienie, ale też nowe oznakowanie, monitoring i przebudowa sieci. – Bez tego, nasi kursanci musieliby zdawać takie egzaminy w Lublinie - nie ukrywa Babicz. Ostatnio, plac manewrowy był remontowany 18 lat temu. – Od tego czasu przeprowadziliśmy 290 tys. egzaminów praktycznych -precyzuje dyrektor. WORD planuje kolejne inwestycje. – Mamy już projekt na termomodernizację naszej siedziby, ale musimy poszukać środków.
Przebudowa trwała miesiąc. Zajęła się tym firma Tre-Drom.