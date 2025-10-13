Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

SUPERLIGA

Azoty Puławy przegrały w Kwidzynie z Energa Bank BPS MMTS

Azoty Puławy przegrały w Kwidzynie z Energa Bank BPS MMTS Kwidzyn 30:35
Azoty Puławy przegrały w Kwidzynie z Energa Bank BPS MMTS Kwidzyn 30:35 (fot. Azoty Puławy)

W spotkaniu kończącym 7. kolejkę Azoty Puławy przegrały na wyjeździe z Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 30:35

Pierwsi do bramki trafili gospodarze - Michał Czarnecki (1:0). Szybko odpowiedział Dmytro Artemenko (1:1). W 13 min Piotr Papaj wykorzystał rzut karny na 7:4. Gospodarze byli przed puławianami o dwie, trzy bramki.

Po kwadransie MMTS prowadził 9:5. Po trafieniu Czarneckiego na 12:7 o przerwę w grze poprosił szkoleniowiec Azotów Patryk Kuchczyński.

Po powrocie na boisko Szymon Działakiewicz zmniejszył straty na 12:8. Wraz z upływem minut kwidzynianie zaczęli zyskiwać przewagę. Trzy minuty przed końcem pierwszej części Michał Potoczny podwyższył wynik na 16:10. Dobrze w bramce MMTS spisywał się Łukasz Zakreta.

Po zmianie stron gospodarze w dalszym ciągu kontrolowali wydarzenia. W 38 min Konrad Politowski podwyższył wynik na 21:14. Po kwadransie Krzysztof Komarzewski zmniejszył straty do pięciu bramek (20:25). 10 minut przed końcem Szymon Działakiewicz zdobył 22. bramkę dla puławian (22:28).

Nie można było odmówić ambicji i woli walki podopiecznym trenera Patryka Kuchczyńskiego. Przyjezdni, na ile mogli i na ile pozwalał na to przeciwnik, próbowali dorównać kwidzynianom. Nie ustrzegli się jednak zbyt częstych błędów, szczególnie w ataku. Niezbyt szczelnie funkcjonowała także puławska defensywa. W 57 min Działakiewicz zmniejszył straty na 28:33.

W końcówce do bramki gospodarzy trafił Dan-Emil Racotea (34:30). Wynik spotkania w 60 min ustanowił Michał Potoczny (35:30).

- Od 45 minuty w naszej grze jest gorzej. W meczu z MMTS słabiej wyglądała już pierwsza połowa. Ciężko trenujemy, staramy się grać jak najlepiej ale nie zawsze nam wychodzi. Najbardziej frustruje to, że dajemy z siebie wszystko ale nie wychodzi. Myślę, że potrzebujmy jeszcze czasu. Dobrze zagrał Łukasz Zakreta, który obronił wiele naszych rzutów i zasłużenie otrzymał nagrodę MVP - powiedział po końcowej syrenie rozgrywający Azotów Szymon Działakiewicz. 

Energa Bank BPS MMTS Kwidzyn - Azoty Puławy 35:30 (16:10)

Najwięcej bramek: dla MMTS - Michał Bekisz i Piotr Papaj po 6, Leon Łazarczyk 5. Dla Azotów - Krzysztof Komarzewski i Szymon Działakiewicz po 6, Ignacy Jaworski i Dmytro Artemenko po 4.

ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
6. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Orlen Wisła Płock 25:33
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Zagłębie Lubin 30:22
Industria Kielce - MMTS Kwidzyn 38:23
Netland MKS Kalisz - Wybrzeże Gdańsk 34:41
Azoty Puławy - Piotrkowianin 30:29
Stal Mielec - Gwardia Opole
Zepter Legionowo - pauza

Tabela:

1. Płock 6 18 230-144
2. Kielce 5 15 189-127
3. Wybrzeże 6 14 205-197
4. Ostrovia 6 10 176-172
5. Stal Mielec 5 9 133-134
6. Chrobry Głogów 6 9 160-168
7. MKS Kalisz 6 9 176-187
8. MMTS Kwidzyn 6 8 168-189
9. Azoty Puławy 5 5 143-161
10. Legionowo 5 4 131-134
11. Piotrkowianin 6 4 165-198
12. Gwardia Opole 5 3 135-166
13. Zagłębie Lubin 5 0 140-174

