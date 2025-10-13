Koalicja z Platformą? Wszystko jest możliwe – mówi lubelski poseł Konfederacji

- Sławomir Mentzen jest w stanie na pewno rozmawiać o różnych wariantach. Po pierwsze, dlaczego rozmawiamy tylko o Prawie i Sprawiedliwości? To nie jest jedyne wyjście do Konfederacji. Oczywiście, że inni koalicjanci są możliwi – mówił w poniedziałek (13 października) Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji, w internetowej części audycji „Trzy pytania na koniec dnia” u Marcina Zaborskiego w Radiu ZET.

Poseł dodał, że są możliwe rządy Konfederacji z Platformą Obywatelską: – Wszystko jest możliwe w polityce. My będziemy dążyć do tego, żeby realizować większość naszego programu wyborczego.

Ocenił też, że do wyborów „być może pojawi się jakaś trzecia partia, bo w tej chwili większość osób rozmawia o tym albo z PiS, albo z Platformą Obywatelską”: – Jesteśmy przekonani do tego, że PiS i Platforma mogą być jedynymi koalicjantami Konfederacji, a może być tak, że pojawi się trzecia siła polityczna, która będzie w stanie współrządzić z Konfederacją. A być może stanie się tak przez dwa lata, że Konfederacja będzie naprawdę wiodącą siłą w polityce i to jest naprawdę możliwe.

– Tak, jesteśmy w stanie współpracować i z PiS i z innymi opcjami politycznymi. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że cały PiS to nie jest ani Jarosław Kaczyński, ani Mateusz Morawiecki. W PiS są naprawdę rozsądne osoby, wielu polityków. I proszę mnie nie pytać o nazwiska, bo nie wszystkie chciałbym naprawdę wymieniać. Ale jest wielu – oświadczył w programie Radia ZET poseł Pejo.