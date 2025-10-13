Wodorowy autobus Mercedesa już jeździ w Lublinie. Na razie na próbę

Testy zaplanowano do 27 października. W poniedziałek Mercedes obsługuje linię nr 74.

W kolejnych dniach będzie testowany na następujących liniach:

• 14 października (wtorek) – linia nr 23

• 15 października (środa) – linia nr 13

Autobus ma 12 metrów długości, jest niskopodłogowy, klimatyzowany i może w nim jednocześnie podróżować 68 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących.

Mercedes e-Citaro Fuel-Cell jest wyposażony w baterię trakcyjną o pojemności do 300 kWh. Dodatkowo, mieści w zbiorniku do 30 kg wodoru, a na jednym tankowaniu może przejechać minimum 400 km. Ponadto autobus odzyskuje energię z hamowania, a zamiast bocznych lusterek posiada system kamer.

Obecnie w Lublinie jeżdżą 4 autobusy wodorowe. To 12-metrowy Solaris Hydrogen, który kupiła Gmina Lublin oraz 3 autobusy marki ARTHUR, zakupione przez Miasto Świdnik i dedykowane do obsługi linii podmiejskich nr 5 oraz 35. A 29 kwietnia MPK Lublin podpisało umowę ze spółką ARTHUR BUS na dostawę 20 autobusów wodorowych.