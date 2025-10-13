Ciężarówka w rowie. S19 w stronę Rzeszowa zablokowana

Na drodze S19d w Kornelówce samochód ciężarowy wjechał do rowu. Droga w stronę Rzeszowa jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 22.
W poniedziałek, 13 października, o godzinie 20.12 na drodze S19d w Kornelówce (między węzłem Modliborzyce, a węzłem Janów Lubelski Północ) samochód ciężarowy wjechał do rowu. Nikt nie odniósł obrażeń, ale do czasu jego wyciągania zablokowana jezdnia w kierunku Rzeszowa.
Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i przekierowuje na objazd przez DW857 i DW848, przez Modliborzyce.
Przewidywany czas utrudnienia to 1,5 godziny.