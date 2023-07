Sezon pod dyktando Łady 1945 Biłgoraj. Podsumowanie rozgrywek zamojskiej klasy okręgowej

Choć ekipa z Biłgoraja była zdecydowanym faworytem do końcowego triumfu to chyba nawet najbardziej niepoprawni optymiście nie spodziewali się, ze Łada wygra ligę z dorobkiem 80 punktów mając tym samym nad Hetmanem Zamość bagatela 21 „oczek” przewagi. Do tego należy dopisać imponujący bilans. Zespół dowodzony przez trenera Jarosława Czarnieckiego wygrał 25 spotkań i dopisał do tego pięć remisów. Porażki? Ani jednej, co musi samo w sobie budzić duży szacunek.

Łada przejechała się więc po wszystkich rywalach, ale za jej plecami toczyły się już zdecydowanie bardziej wyrównane pojedynki. Po rundzie jesiennej wiceliderem była Unia Hrubieszów, która jednak wiosną notowała katastrofalne wyniki i osunęła się na siódme miejsce. W Efekcie drugą lokatę zajął zamojski Hetman, który słabiej prezentował się jesienią, a wiosną już zdecydowanie lepiej. Dowodzeni przez trenera Roberta Wieczerzaka zamościanie minimalnie wyprzedzili w stawce Huczwę Tyszowce, która miała w tym sezonie problemy z regularnością. Finalnie jednak trzecie miejsce może cieszyć trenera Przemysława Siomę, który przejął w Tyszowcach stery w przerwie zimowej. Do tego warto dodać, że to właśnie w Huczwie grał najlepszy strzelec sezonu 22/23 – Jaba Phkhakadze, który zdobył aż 34 bramki, a do tego dorzucił 10 asyst.

Pora przenieść się w dolne rejony tabeli. Po tym sezonie z ligą żegna się Orkan Bełżec, a także Granica Lubycza Królewska, której w utrzymaniu nie pomógł nawet duet byłych piłkarzy Chełmianki: Michał Budzyński i Grzegorz Bonin. Stawkę spadkowiczów uzupełnia Włókniarz Frampol oraz Igros Krasnobród, którego losy rozstrzygnęły się w ostatniej kolejce. Tym samym ekipa z urokliwiej miejscowości w ciągu dwóch sezonów spadła zarówno z Hummel IV ligi jak i klasy okręgowej.

Awans do Hummel IV Ligi: Łada 1945 Biłgoraj.

Spadek z Hummel IV Ligi: Błękitni Obsza, Grom Różaniec.

Spadek do klasy A: Orkan Bełżec, Granica Lubycza Królewska, Włókniarz Frampol, Igros Krasnobród.

Awans z klasy A: Metalowiec Goraj, Potok Sitno, Sparta Łabunie.