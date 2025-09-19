Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

AZS AWF Biała Podlaska zaczyna sezon, Padwa Zamość kontra Nielba

Autor: Zdjęcie autora (grom)
W sezonie 2025/2026 AZS AWF Biała Podlaska prowadził będzie Łukasz Kandora
W sezonie 2025/2026 AZS AWF Biała Podlaska prowadził będzie Łukasz Kandora (fot. AZS AWF Biała Podlaska)

AZS AWF Biała Podlaska zainauguruje nowy sezon wyjazdowym spotkaniem w Łodzi z Grot Blachy Pruszyński Anilaną. Drugi mecz w rozgrywkach czeka w sobotę KPR Padwę Zamość.

Bialscy akademicy rozpoczną rywalizację od wyprawy do Łodzi. Zaplanowane na pierwszą kolejkę spotkanie z Gwardią Koszalin zostało przełożone na 1 października.

W związku z tym potyczka z Anilaną będzie pierwszym starciem o punkty. Na inaugurację łodzianie mierzyli się na wyjeździe z Nielbą Wągrowiec. Po zaciętej walce, w pierwszej połowie był remis 15:15, ostatecznie przegrali 29:32. Najskuteczniejszym graczem łodzian był Aleksander Pinda, który zdobył 10 bramek. Z ekipą Grot Blachy Pruszyński Anilaną bialczanom zawsze grało się ciężko.

Drużynę AZS AWF Biała Podlaska prowadzi nowy szkoleniowiec Łukasz Kandora. Dotychczas był zawodnikiem akademików, grał na pozycji obrotowego. W okresie przygotowawczym jego podopieczni wygrywali mecze kontrolne i turnieje. Jak będzie w lidze? Przekonamy się już w piątek przed godziną 21. Mecz w Łodzi rozpocznie się o 19.

Na pierwsze zwycięstwo liczą zamościanie. Przed tygodniem KPR Padwa gościła u beniaminka AZS AGH Kraków. Po dobrej postawie w pierwszej części i prowadzeniu 20:17, mecz zakończyła porażką 34:35. W sobotę do Zamościa zawita Nielba Wągrowiec.

– Nastroje w drużynie po porażce nie były zbyt dobre. Od poniedziałku, kiedy analizowaliśmy przegrany mecz, zwróciliśmy uwagę na błędy, które uniemożliwiły nam zwycięstwo. Niestety, czasami tak bywa, gdy bardzo się chce, a cel umyka. Dlatego postaramy się wyeliminować błędy, które popełniliśmy w Krakowie. Przygotowania idą zgodnie z planem. W tym tygodniu szczególną uwagę zwracamy na kluczowe elementy. Jestem pewien, że w meczu u siebie zobaczymy dobrą, agresywną walkę, która przyniesie efekty. Wiemy, że mecze z Nielbą są trudne. W poprzednim sezonie wyniki były różne. Widać, że zawodnicy podchodzą do tego bardzo poważnie. Nastroje są bojowe – zapowiada trener Padwy Dzmitry Tsikhan.

ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
3. KOLEJKA

Wyniki:

Wybrzeże Gdańsk - Azoty Puławy 39:32
Gwardia Opole - Industria Kielce 19:33
Piotrkowianin - Orlen Wisła Płock 18:40
MMTS Kwidzyn - Zagłębie Lubin 34:33
Stal Mielec - Chrobry Głogów
Netland MKS Kalisz - Zepter Legionowo
Ostrovia Ostrów Wlkp. - pauza

Tabela:

1. Kielce 3 9 116-77
2. ORLEN Wisła Płock 2 6 77:45
3. MMTS Kwidzyn 2 5 59-58
4. Wybrzeże 3 5 96-103
5. Ostrovia 2 4 63-53
6. Piotrkowianin 3 4 80-98
7. Chrobry Głogów 1 3 25-20
8. Stal Mielec 2 3 48-48
9. MKS Kalisz 2 3 61-68
10. Azoty Puławy 3 2 87-98
11. Legionowo 2 1 43-48
12. Zagłębie Lubin 2 0 66-71
13. Gwardia Opole 3 0 73-107

